Гражданам Украины рекомендовали временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию, где с 20 декабря ввели четвертую категорию локального локдауна из-за распространения нового типа коронавируса (2019 nCoV).

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

— Украинцев, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте, — отметили в ведомстве.

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В посольстве отметили, что ряд европейских стран (Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария) и Канада приняли решение о прекращении авиасообщения с Британией.

— Учитывая это, рекомендуем отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна выполнять ваш рейс, а также служб аэропорта, — добавили в ведомстве.

Если возникнут проблемы, то следует немедленно обращаться в посольство Украины по телефону: +44 (755) 348-36-28, e-mail: consul_gb@mfa.gov.ua.

Новый штамм коронавируса

После заявления британской власти о новом штамме коронавируса, его существование подтвердили в ВОЗ.

В то же время в организации сразу уточнили, что он распространяется быстрее, но не является более опасным.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.