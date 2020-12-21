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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Резкий спад: в Украине за сутки обнаружили 6 545 новых случаев Covid-19

По состоянию на 21 декабря в Украине обнаружили 6 545 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки были госпитализированы 1 766 человек.

Всего от Covid-19 умерли 16 665 человек, за сутки — 80. В общем выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839 (в том числе методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690)

В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 101 123 случая (+673);
  • Винницкая область — 21 035 случаев (+79);
  • Волынская область — 30 773 случая (+316);
  • Днепропетровская область — 53 155 случаев (+598);
  • Донецкая область — 32 513 случаев (+258);
  • Житомирская область — 36 774 случая (+373);
  • Закарпатская область — 27 195 случаев (+97);
  • Запорожская область — 47 789 случаев (+570);
  • Ивано-Франковская область — 42 026 случаев (+88);
  • Киевская область — 53 463 случая (+456);
  • Кировоградская область — 7 817 случаев (+32);
  • Луганская область — 8 900 случаев (+141);
  • Львовская область — 56 953 случая (+190);
  • Николаевская область — 27 017 случаев (+386);
  • Одесская область — 64 589 случаев (+651);
  • Полтавская область — 31 961 случай (+384);
  • Ровенская область — 38 656 случаев (+120);
  • Сумская область — 38 170 случаев (+176);
  • Тернопольская область — 32 498 случаев (+106);
  • Харьковская область — 65 414 случаев (+102);
  • Херсонская область — 15 814 случаев (+161);
  • Хмельницкая область — 36 814 случаев (+59);
  • Черкасская область — 34 945 случаев (+214);
  • Черновицкая область — 38 363 случая (+211);
  • Черниговская область — 27 236 случаев (+136).

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 20 декабря зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 3 037 пациентам.

За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 116 человек, в общем — 16 585. Кроме того, 6 626 человек выздоровели, в общем — 581 162.

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