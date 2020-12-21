По состоянию на 21 декабря в Украине обнаружили 6 545 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки были госпитализированы 1 766 человек.

Всего от Covid-19 умерли 16 665 человек, за сутки — 80. В общем выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839 (в том числе методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690)

В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 101 123 случая (+673);

Винницкая область — 21 035 случаев (+79);

Волынская область — 30 773 случая (+316);

Днепропетровская область — 53 155 случаев (+598);

Донецкая область — 32 513 случаев (+258);

Житомирская область — 36 774 случая (+373);

Закарпатская область — 27 195 случаев (+97);

Запорожская область — 47 789 случаев (+570);

Ивано-Франковская область — 42 026 случаев (+88);

Киевская область — 53 463 случая (+456);

Кировоградская область — 7 817 случаев (+32);

Луганская область — 8 900 случаев (+141);

Львовская область — 56 953 случая (+190);

Николаевская область — 27 017 случаев (+386);

Одесская область — 64 589 случаев (+651);

Полтавская область — 31 961 случай (+384);

Ровенская область — 38 656 случаев (+120);

Сумская область — 38 170 случаев (+176);

Тернопольская область — 32 498 случаев (+106);

Харьковская область — 65 414 случаев (+102);

Херсонская область — 15 814 случаев (+161);

Хмельницкая область — 36 814 случаев (+59);

Черкасская область — 34 945 случаев (+214);

Черновицкая область — 38 363 случая (+211);

Черниговская область — 27 236 случаев (+136).

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 20 декабря зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 3 037 пациентам.

За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 116 человек, в общем — 16 585. Кроме того, 6 626 человек выздоровели, в общем — 581 162.