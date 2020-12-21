По состоянию на 21 декабря в Украине обнаружили 6 545 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки были госпитализированы 1 766 человек.
Всего от Covid-19 умерли 16 665 человек, за сутки — 80. В общем выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839 (в том числе методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690)
В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 101 123 случая (+673);
- Винницкая область — 21 035 случаев (+79);
- Волынская область — 30 773 случая (+316);
- Днепропетровская область — 53 155 случаев (+598);
- Донецкая область — 32 513 случаев (+258);
- Житомирская область — 36 774 случая (+373);
- Закарпатская область — 27 195 случаев (+97);
- Запорожская область — 47 789 случаев (+570);
- Ивано-Франковская область — 42 026 случаев (+88);
- Киевская область — 53 463 случая (+456);
- Кировоградская область — 7 817 случаев (+32);
- Луганская область — 8 900 случаев (+141);
- Львовская область — 56 953 случая (+190);
- Николаевская область — 27 017 случаев (+386);
- Одесская область — 64 589 случаев (+651);
- Полтавская область — 31 961 случай (+384);
- Ровенская область — 38 656 случаев (+120);
- Сумская область — 38 170 случаев (+176);
- Тернопольская область — 32 498 случаев (+106);
- Харьковская область — 65 414 случаев (+102);
- Херсонская область — 15 814 случаев (+161);
- Хмельницкая область — 36 814 случаев (+59);
- Черкасская область — 34 945 случаев (+214);
- Черновицкая область — 38 363 случая (+211);
- Черниговская область — 27 236 случаев (+136).
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 20 декабря зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 3 037 пациентам.
За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 116 человек, в общем — 16 585. Кроме того, 6 626 человек выздоровели, в общем — 581 162.