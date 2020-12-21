Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Заходим в Электронный кабинет плательщика (э-кабинет)
Для того, чтобы заполнить налоговую декларацию, нужно зайти в Электронный кабинет плательщика (э-кабинет). Кликаем на вход и выбираем пункт Аккредитованный центр сертификации ключей, заполняем электронный ключ и вводим пароль. Нажимаем кнопки Считать и Войти.
Выбираем режим Электронный кабинет для граждан, содержащий подрежим Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.
Шаг 2. Выбираем категорию
Создаем документ и заполняем нужные поля. Сначала необходимо выбрать тип декларации: Отчетная, Отчетная новая или Уточняющая. Отметку Х ставим в графе Отчетная, если декларация подается впервые и в прописанные Налоговым кодексом Украины сроки.
В графе Отчетная новая ставим “крестик”, если уточняем данные представленной ранее декларации до окончания конечного срока заполнения. Ставим отметку Х в пункте Уточняющая, если подается декларация с целью уточнения показателей представленной декларации позднее предельного срока представления.
Далее выбираем категорию плательщика. Обратите внимание, что физические лица, не зарегистрированные как самозанятые лица, должны ставить отметку Х в графе Гражданин.
Если вы имеете право на скидку, тогда отметка Х ставится в подразделении Лицо, заявляющее право на налоговую скидку, в то же время раздел Гражданин не указывается.
Шаг 3. Заполняем данные
После этих действий переходим к внесению данных во вторую часть декларации. Третья колонка десятой строки — общая сумма налогооблагаемой прибыли — заработная плата, доходы, полученные в подарок, инвестиционные и зарубежные доходы и тому подобное.
Четвертая колонка — полученный агентом или уплаченный при нотариальном совершении налог на доходы физических лиц. Пятая колонка — полученный налоговым агентом или уплаченный во время нотариального совершения военный сбор.
В шестой и седьмой графе указываем сумму налога (сбора), которую вы должны уплатить в государственный бюджет в этой декларации. Например, если вы получаете прибыль из иностранных источников или от сдачи собственности в аренду другим физическим лицам и тому подобное.
Соответственно, после заполнения этих полей Пункт 10, а именно — общая сумма прибыли, подсчитывается автоматически.
Третий раздел декларации охватывает прибыль, которая не входит в общий годовой налогооблагаемый доход — иными словами не подлежит налогообложению. Например, вознаграждение от продажи квартиры, которая находится в собственности более 3 лет.
Четвертый раздел должен содержать информацию об общей сумме годового дохода, которая подсчитывается автоматически. В пятой части отчитываемся о суммах, которые указали в шестой и седьмой колонках десятой строки во второй главе. Эти суммы показываются также автоматически.
Раздел шестой заполняется в том случае, если были найдены ошибки в предыдущей декларации. В седьмой части указываем реквизиты банковского счета для перечисления средств в случае возврата излишне полученных, уплаченных сумм налога при применении права на налоговую скидку.
Шаг 4. Завершаем заполнение и отправляем на проверку
В заключительной восьмой части отмечаем сведения о собственности, которая предоставлялась в аренду. После того как вписали данные во все разделы, проверяем декларацию на заполнение всех необходимых полей.
Для этого нажимаем кнопку Проверить сверху на экране между пунктами Закрыть и Пересчет. При некорректном заполнении отметок или других деталей система выбьет ошибку, которую можно сразу же исправить.
В случае прохождения проверки в правом верхнем углу появится сообщение, в котором будет написано Проверено.
Сохраняем налоговую декларацию кнопкой Сохранить в левом верхнем углу, подписываем нажатием на кнопку Подписать.
Снова вводим личный электронный ключ, нажимаем Считать и отправляем на проверку в Государственную налоговую службу Украины кнопкой Отправить. В разделе Входящие и Исходящие документы система показывает все важные учетные данные.