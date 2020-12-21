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Как заполнить онлайн налоговую декларацию 2021
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как заполнить онлайн налоговую декларацию 2021

Как заполнить онлайн налоговую декларацию 2021

Бизнесменам, ФЛП, бухгалтерам и другим руководителям часто нужно заполнять налоговую декларацию. Для каждого добросовестного предпринимателя важно знать и уметь правильно пользоваться электронными сервисами Государственной налоговой службы Украины. Кстати, отправить документ нужно до 1 апреля 2021 года. Как заполнить онлайн налоговую декларацию 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Заходим в Электронный кабинет плательщика (э-кабинет)

Для того, чтобы заполнить налоговую декларацию, нужно зайти в Электронный кабинет плательщика (э-кабинет). Кликаем на вход и выбираем пункт Аккредитованный центр сертификации ключей, заполняем электронный ключ и вводим пароль. Нажимаем кнопки Считать и Войти.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Выбираем режим Электронный кабинет для граждан, содержащий подрежим Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.

Шаг 2. Выбираем категорию

Создаем документ и заполняем нужные поля. Сначала необходимо выбрать тип декларации: Отчетная, Отчетная новая или Уточняющая. Отметку Х ставим в графе Отчетная, если декларация подается впервые и в прописанные Налоговым кодексом Украины сроки.

В графе Отчетная новая ставим “крестик”, если уточняем данные представленной ранее декларации до окончания конечного срока заполнения. Ставим отметку Х в пункте Уточняющая, если подается декларация с целью уточнения показателей представленной декларации позднее предельного срока представления.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Далее выбираем категорию плательщика. Обратите внимание, что физические лица, не зарегистрированные как самозанятые лица, должны ставить отметку Х в графе Гражданин.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Если вы имеете право на скидку, тогда отметка Х ставится в подразделении Лицо, заявляющее право на налоговую скидку, в то же время раздел Гражданин не указывается.

Шаг 3. Заполняем данные

После этих действий переходим к внесению данных во вторую часть декларации. Третья колонка десятой строки — общая сумма налогооблагаемой прибыли — заработная плата, доходы, полученные в подарок, инвестиционные и зарубежные доходы и тому подобное.

Четвертая колонка — полученный агентом или уплаченный при нотариальном совершении налог на доходы физических лиц. Пятая колонка — полученный налоговым агентом или уплаченный во время нотариального совершения военный сбор.

В шестой и седьмой графе указываем сумму налога (сбора), которую вы должны уплатить в государственный бюджет в этой декларации. Например, если вы получаете прибыль из иностранных источников или от сдачи собственности в аренду другим физическим лицам и тому подобное.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Соответственно, после заполнения этих полей Пункт 10, а именно — общая сумма прибыли, подсчитывается автоматически.

Третий раздел декларации охватывает прибыль, которая не входит в общий годовой налогооблагаемый доход — иными словами не подлежит налогообложению. Например, вознаграждение от продажи квартиры, которая находится в собственности более 3 лет.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Четвертый раздел должен содержать информацию об общей сумме годового дохода, которая подсчитывается автоматически. В пятой части отчитываемся о суммах, которые указали в шестой и седьмой колонках десятой строки во второй главе. Эти суммы показываются также автоматически.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Раздел шестой заполняется в том случае, если были найдены ошибки в предыдущей декларации. В седьмой части указываем реквизиты банковского счета для перечисления средств в случае возврата излишне полученных, уплаченных сумм налога при применении права на налоговую скидку.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 4. Завершаем заполнение и отправляем на проверку

В заключительной восьмой части отмечаем сведения о собственности, которая предоставлялась в аренду. После того как вписали данные во все разделы, проверяем декларацию на заполнение всех необходимых полей.

Для этого нажимаем кнопку Проверить сверху на экране между пунктами Закрыть и Пересчет. При некорректном заполнении отметок или других деталей система выбьет ошибку, которую можно сразу же исправить.

Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

В случае прохождения проверки  в правом верхнем углу появится сообщение, в котором будет написано Проверено.

Сохраняем налоговую декларацию кнопкой Сохранить в левом верхнем углу, подписываем нажатием на кнопку Подписать.

Снова вводим личный электронный ключ, нажимаем Считать и отправляем на проверку в Государственную налоговую службу Украины кнопкой Отправить. В разделе Входящие и Исходящие документы система показывает все важные учетные данные.

Фото: Pixabay

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