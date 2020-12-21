Как заполнить налоговую декларацию 2021 онлайн в Украине — ИНСТРУКЦИЯ

После этих действий переходим к внесению данных во вторую часть декларации. Третья колонка десятой строки — общая сумма налогооблагаемой прибыли — заработная плата, доходы, полученные в подарок, инвестиционные и зарубежные доходы и тому подобное.

Четвертая колонка — полученный агентом или уплаченный при нотариальном совершении налог на доходы физических лиц. Пятая колонка — полученный налоговым агентом или уплаченный во время нотариального совершения военный сбор.

В шестой и седьмой графе указываем сумму налога (сбора), которую вы должны уплатить в государственный бюджет в этой декларации. Например, если вы получаете прибыль из иностранных источников или от сдачи собственности в аренду другим физическим лицам и тому подобное.

Соответственно, после заполнения этих полей Пункт 10, а именно — общая сумма прибыли, подсчитывается автоматически.

Третий раздел декларации охватывает прибыль, которая не входит в общий годовой налогооблагаемый доход — иными словами не подлежит налогообложению. Например, вознаграждение от продажи квартиры, которая находится в собственности более 3 лет.

Четвертый раздел должен содержать информацию об общей сумме годового дохода, которая подсчитывается автоматически. В пятой части отчитываемся о суммах, которые указали в шестой и седьмой колонках десятой строки во второй главе. Эти суммы показываются также автоматически.

Раздел шестой заполняется в том случае, если были найдены ошибки в предыдущей декларации. В седьмой части указываем реквизиты банковского счета для перечисления средств в случае возврата излишне полученных, уплаченных сумм налога при применении права на налоговую скидку.