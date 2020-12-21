Медики на коронавирусной передовой. Врачи работают в нечеловеческих условиях, спасая жизни людей. Однако они и сами не застрахованы от болезни – за время пандемии умерло более 130 медиков.

Такая ситуация создает для нашей страны очень важную проблему – Украина может остаться без врачей и медсестер в государственных учреждениях.

Тысячи медиков уже не выдержало тяжелых условий труда и уволились. А те, что еще остались в профессии, могут выехать за пределы государства.

Соседняя Польша, например, обещает нашим медикам в разы больше зарплату. Если в Украине в среднем врач получает 9 тыс. грн, то в государствах Европы эта цифра в 10 раз больше. Поэтому неудивительно, что медики массово ищут лучшей жизни. Проблему видят и в украинском правительстве.

— Коронавирус показал, что 7,5 тыс. анестезиологов – это очень мало. Нам надо больше. Кроме того, у нас есть регионы, где недокомплект врачей – 25-30%. Платят медикам — мало, а ответственность – высокая, – говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

Но не все так просто. Переехать в Европу и работать там врачом — это процесс длительный и тяжелый. Надо сдать экзамены по языку, пройти так называемую нострификации – то есть, признание украинского диплома. Но врачи готовы это терпеть, потому что выгоды от этого – значительно больше и не только в зарплате.

Как Украина предотвратить такую ​​ситуацию и остановить отток медицинских эмигрантов?

Глава Минздрава отмечает, что единственный путь – это повышение зарплат врачам. Но Рада такой инициативы не поддержала.

Еще одна проблема – кем заменят тех, кто уехал? Недавно правительство снизило необходимый уровень промежуточных экзаменов для студентов медицинских вузов по программе КРОК – если раньше нужно было набрать 70% баллов, теперь – только 50%.

Снизит ли это уровень подготовки врачей? В Минздраве утверждают, что нет. Но в то же время не секрет, что отсева неспособных студентов-медиков сейчас фактически нет.

Сейчас Украина не останется без врачей совсем. Но какой они будут квалификации? И если кардинально не изменить отношение к системе здравоохранения, то через 15 лет проблемой может стать даже прием у терапевта или семейного врача.

Также в Украине медикам уже выплатили почти 18 млн грн компенсаций заработка через коронавирус.