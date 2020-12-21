Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
— В связи с существенным общественным резонансом и ради исключения любых манипулятивных трактовок, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу, — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он добавил, что на такой шаг в ОП пошли во-избежание конфликта интересов и давления на правоохранительные органы.
Подоляк подчеркнул, что публичные обвинения в сторону Таранова касаются его частного бизнеса в те времена, когда он еще не работал на госдолжности.
НАБУ сообщило о подозрении Татарову
Национальное антикоррупционное бюро Украины 18 декабря сообщило о подозрении Олегу Татарову.
Политика считают причастным к делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81 млн грн.
Олег Татаров — третий подозреваемый по делу.
Дело на Олега Татарова открыто по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.