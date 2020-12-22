Вакцинация против коронавируса: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

В Украине утвердили план иммунизации населения от коронавируса.
Решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям 22 декабря.
— Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновленных данных по вакцинам, — отметил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
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Цель плана: в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины, около 20 млн человек.
Планом утверждены 4 этапа вакцинации населения.