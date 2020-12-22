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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

4 этапа вакцинации: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

В Украине утвердили план иммунизации населения от коронавируса.

Решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям 22 декабря.

— Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновленных данных по вакцинам, — отметил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Цель плана: в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины, около 20 млн человек.

Планом утверждены 4 этапа вакцинации населения.

Вакцинация против коронавируса: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

 

Фото: Dreamstime

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