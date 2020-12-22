Вакцинация против коронавируса: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

В Украине утвердили план иммунизации населения от коронавируса.

Решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям 22 декабря.

— Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновленных данных по вакцинам, — отметил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.