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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Выздоровело почти вдвое больше: в Украине за сутки обнаружили 8 513 случаев Covid-19

По состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 979 506 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 513 больных. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 318 человек;
  • летальных исходов — 232
  • выздоровели — 14 020 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 46 696 (в том числе методом ПЦР — 26 341, методом ИФА — 20 355).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Статистика по регионам:

  • м. Киев — 102 282 (+1 159)

Области:

  • Винницкая — 21 145 (+110)
  • Волынская — 31 138 (+365)
  • Днепропетровская — 54 147 (+992)
  • Донецкая — 32 760 (+247)
  • Житомирская — 36 810 (+36)
  • Закарпатская — 27 303 (+108)
  • Запорожская — 48 454 (+665)
  • Ивано-Франковская — 42 090 (+64)
  • Киевская — 54 022 (+559)
  • Кировоградская — 7 861 (+44)
  • Луганская — 8 994 (+94)
  • Львовская — 57 401 (+447)
  • Николаевская — 27 479 (+462)
  • Одесская — 65 503 (+914)
  • Полтавская — 32 506 (+545)
  • Ровенская — 38 920 (+264)
  • Сумская — 38 321 (+151)
  • Тернопольская — 32 579 (+81)
  • Харьковская — 65 652 (+238)
  • Херсонская — 15 973 (+159)
  • Хмельницкая — 36 840 (+26)
  • Черкасская — 35 413 (+468)
  • Черновицкая — 38 555 (+192)
  • Черниговская — 27 358 (+122)

Коронавирус в Украине 22 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус 21 декабря

Для сравнения, коронавирус в Украине 21 декабря обнаружили у 6 545 человек за сутки, общее количество инфицированных — 970 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Фото: Pixabay

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