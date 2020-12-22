Коронавирус в Украине 22 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 979 506 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 513 больных. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 318 человек;

летальных исходов — 232

выздоровели — 14 020 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 46 696 (в том числе методом ПЦР — 26 341, методом ИФА — 20 355).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Статистика по регионам:

м. Киев — 102 282 (+1 159)

Области:

Винницкая — 21 145 (+110)

Волынская — 31 138 (+365)

Днепропетровская — 54 147 (+992)

Донецкая — 32 760 (+247)

Житомирская — 36 810 (+36)

Закарпатская — 27 303 (+108)

Запорожская — 48 454 (+665)

Ивано-Франковская — 42 090 (+64)

Киевская — 54 022 (+559)

Кировоградская — 7 861 (+44)

Луганская — 8 994 (+94)

Львовская — 57 401 (+447)

Николаевская — 27 479 (+462)

Одесская — 65 503 (+914)

Полтавская — 32 506 (+545)

Ровенская — 38 920 (+264)

Сумская — 38 321 (+151)

Тернопольская — 32 579 (+81)

Харьковская — 65 652 (+238)

Херсонская — 15 973 (+159)

Хмельницкая — 36 840 (+26)

Черкасская — 35 413 (+468)

Черновицкая — 38 555 (+192)

Черниговская — 27 358 (+122)

Коронавирус 21 декабря

Для сравнения, коронавирус в Украине 21 декабря обнаружили у 6 545 человек за сутки, общее количество инфицированных — 970 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.