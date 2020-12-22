Коронавирус в Украине 22 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 22 декабря в Украине зафиксировано 979 506 случаев коронавируса, за сутки подтвердили еще 8 513 больных. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 318 человек;
- летальных исходов — 232
- выздоровели — 14 020 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 46 696 (в том числе методом ПЦР — 26 341, методом ИФА — 20 355).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Статистика по регионам:
- м. Киев — 102 282 (+1 159)
Области:
- Винницкая — 21 145 (+110)
- Волынская — 31 138 (+365)
- Днепропетровская — 54 147 (+992)
- Донецкая — 32 760 (+247)
- Житомирская — 36 810 (+36)
- Закарпатская — 27 303 (+108)
- Запорожская — 48 454 (+665)
- Ивано-Франковская — 42 090 (+64)
- Киевская — 54 022 (+559)
- Кировоградская — 7 861 (+44)
- Луганская — 8 994 (+94)
- Львовская — 57 401 (+447)
- Николаевская — 27 479 (+462)
- Одесская — 65 503 (+914)
- Полтавская — 32 506 (+545)
- Ровенская — 38 920 (+264)
- Сумская — 38 321 (+151)
- Тернопольская — 32 579 (+81)
- Харьковская — 65 652 (+238)
- Херсонская — 15 973 (+159)
- Хмельницкая — 36 840 (+26)
- Черкасская — 35 413 (+468)
- Черновицкая — 38 555 (+192)
- Черниговская — 27 358 (+122)
Коронавирус 21 декабря
Для сравнения, коронавирус в Украине 21 декабря обнаружили у 6 545 человек за сутки, общее количество инфицированных — 970 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.