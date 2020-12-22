9 из 10 украинцев читают новости о COVID из источников Института когнитивного моделирования

Институт когнитивного моделирования использовал коронавирус как шанс для реализации социальных проектов и в условиях ограниченного времени и ресурсов запустил масштабные национальные проекты Коронавірус_інфо и Розкажи мені.

Эффективность обоих проектов была отмечена жюри European Excellence Awards и Effie Awards Ukraine.

Об этом во время выступления на церемонии награждения Effie рассказали основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко и СЕО компании Светлана Павелецкая.

— Сейчас для вас привычно каждый день получать статистику о количестве больных, проведенных тестирований, информацию о средствах защиты. Но вспомним февраль, месяц полного информационного хаоса, когда люди не знали, где брать реальные факты. Мы за считанные часы создали механизм оперативного информирования общества о коронавирусе, — поделился Виктор Березенко.

Результаты кампании Коронавірус_інфо следующие: создание популярного сообщества в Viber, запуск одного из самых достоверных Telegram-каналов о COVID-19 в мире, а также охват в 27,7 млн украинцев.

Все это демонстрирует эффективность использования социальных технологий и важность взаимодействия с органами государственной власти, цифровыми гигантами, бизнес-структурами и волонтерами.

— Мы наладили эффективное сотрудничество с офисами международных компаний — Google, Facebook, Viber, Telegram, и масштабировали проект по противодействию коронавирусу.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в первые же дни помог выстроить работу с офисом Telegram, что дало мощный толчок для развития сообщества.

Взаимодействие с Министерством здравоохранения, Обществом Красного Креста Украины и UNICEF позволило нам задействовать дополнительные инструменты для оперативного распространения достоверной информации.

Читайте: Институт когнитивного моделирования запустил серию бордов под социальную программу Расскажи мне

Благодаря эффективной совместной работе 9 из 10 украинцев получают информацию о коронавирусе из наших источников, — подчеркнул основатель ИКМ.

Вместе с информационной кампанией по противодействию коронавирусу Институт когнитивного моделирования запустил платформу психологической поддержки Розкажи мені.

Ее было создано для помощи в борьбе с тревожностью и паническими атаками, которые появляются в период заболевания, при реабилитации или даже просто от одной мысли о возможности заболеть. Также платформа является инструментом формирования культуры ментального здоровья украинцев.

— Нам важно, чтобы украинцы знали, что такое ментальное здоровье, и относились к нему так же внимательно, как и к физическому. Обращаться к психологу — это нормально, личная психологическая гигиена должна волновать каждого. Коронавирус показал эту потребность, поэтому мы создали проект Розкажи мені, — поделилась Светлана Павелецкая.

СЕО Института отметила, что обратиться за помощью должно быть просто. Этот месседж транслировался через диджитальную платформу, внешнюю и внутреннюю рекламу, социальные ролики и публикации в СМИ.

70% граждан, обратившихся за психологической консультацией с помощью платформы, признались, что делали это впервые. Сейчас над проектом работает более 140 психологов, которые предоставили около 14 тыс. часов консультаций.

— Мы использовали коронавирус как шанс. И Коронавірус_інфо, и Розкажи мені доказывают, что в условиях ограниченных ресурсов действительно возможно создать что-то, что меняет мир, — резюмировали Виктор и Светлана.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава. В партнерстве с Facebook информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google — 6,7 млн.

ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram Коронавірус_інфо, оно охватывает 3,5-4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество Школа_інфо и бесплатную службу психологической помощи Розкажи мені.

Компания также сопровождает телевизионные каналы Kyiv.live и Odesa.live.

Ранее мы писали, что 6,7 млн украинцев узнали о Covid-19 от Минздрава и Института когнитивного моделирования.