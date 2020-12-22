Аэропорт Львов возобновил рейсы в страны Европы (СПИСОК)

Международный аэропорт Львов перед рождественскими праздниками восстановил ряд рейсов в страны ЕС.
— WizzAir и SkyUp продолжают выполнять восстановлены рейсы в страны Европы. Спасибо авиакомпаниям за то, что продолжают работать и прилетать во Львов во время кризиса, — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться по четырем направлениям: Италия, Словакия, Чехия и Франция.
В частности, восстановлены такие рейсы:
- Львов — Милан Мальпенса (WizzAir): рейсы с 19 декабря по вторникам и субботам.
- Львов — Братислава (WizzAir). рейсы 22.12, 25.01, 5.01, 9.01, 12.01 и 16.01.
- Львов — Пардубице (WizzAir): рейсы с 22 декабря по вторникам.
- Львов — Париж Бове (SkyUp): рейсы с 22 декабря. С 19 января будут курсировать два раза в неделю: по вторникам и пятницам.