Аэропорт Львов возобновил рейсы в страны Европы (СПИСОК)

Международный аэропорт Львов перед рождественскими праздниками восстановил ряд рейсов в страны ЕС.

— WizzAir и SkyUp продолжают выполнять восстановлены рейсы в страны Европы. Спасибо авиакомпаниям за то, что продолжают работать и прилетать во Львов во время кризиса, — говорится в сообщении.