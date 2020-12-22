Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: командира воинской части взяли под стражу

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения командиру воинской части в Чугуеве Вячеславу Глазунову, которого подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к авиакатастрофе Ан-26 в сентябре этого года.

Его взяли под стражу на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Накануне Государственное бюро расследований также сообщило о подозрении командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетов и командиру воинской части из-за авиакатастрофы Ан-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области.

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Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, во время учебных полетов под Чугуевом упал и загорелся военный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

В результате авиакатастрофы 26 человек погибли, выжил только один курсант. Основными причинами падения самолета, которые установила комиссия, были системные нарушения в организации полетов — от командования Воздушных сил до бригады, где произошла трагедия.

Досудебное расследование авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области продолжается.