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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Били на глазах у семьи: мэр Броваров раскрыл подробности нападения

Мэр Броваров Игорь Сапожко раскрыл подробности нападения на него 21 декабря. Он считает, что таким способом его хотят заставить снять свою кандидатуру с выборов. Об этом политик сообщил в соцсетях и поделился подробностями инцидента.

— Запугать меня не удастся. Я не предам доверие тысяч броварчан, которые меня поддерживают.

Он поделился, что группа из десяти вооруженных мужчин ворвалась в дом вечером 21 декабря. Они связали его жену и ребенка, после чего били Сапожко на глазах у семьи. Кроме этого, преступники забрали все средства из дома, устроили погром и исчезли.

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Нападение на мэра Броваров — реакция Кличко

22 декабря стало известно о нападении на мэра Броваров Игоря Сапожко под Киевом. Информацию подтвердили в полиции. На инцидент отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.

Он обратился в полицию и попросил их как можно быстрее провести расследование.

Источник: Игорь Сапожко

Фото: Игорь Сапожко

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