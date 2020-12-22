Из-за гибели военного: суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского

Печерский районный суд Киеве 22 декабря обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно Владимира Зеленского.

Таким образом судья удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля Сергея Журавля.

— Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский — пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция, — рассказал отец журналистам.

После потери сына Сергей Журавель обращался в Офис генпрокурора и ГБР, однако получал отказы. После того мужчина обратился в Печерский и Шевченковский райсуд столицы.

Отец военного Ярослава Журавля обвиняет Владимира Зеленского в бездействии, повлекшее за собой гибель его сына.

Гибель Ярослава Журавля

В июле 2020 после тяжелого ранения в зоне ООС умер военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель.

Тогда во время выполнения боевого задания в районе Зайцевой (так называемая серая зона) погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Боевики обстреляли гуманитарную группу, которая должна была эвакуировать тело командира: среди них был и 40-летний Ярослав Журавель.

Точной даты смерти солдата нет, поскольку восемь дней с момента ранения он оставался на территории врага.

Как уверяет отец Ярослава, Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение на спасение раненого. Не дождавшись эвакуации, Ярослав Журавель умер на поле боя.