Курс доллара по состоянию на 22 декабря подорожал. Вырос в цене в начале недели и евро.
Так, цена за $1 сегодня составляет 28,03 грн, что на 21 копейку больше, чем 21 декабря.
Евро подорожал на 8 копеек — с 34,10 грн/1€ до 34,18 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.
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Курс валют в Украине от НБУ на 22.12:
- $1 — 28,03 грн;
- €1 — 34,18 грн;
- 1 польский злотый — 7,61 грн;
- 10 российских рублей — 3,78 грн.
Что будет с курсом доллара в 2021 году
В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1. В то же время инвестиционный аналитик Вадим Бардась дает более оптимистичный прогноз.
По его словам, в 2021 году рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов по покупке государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.
Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.