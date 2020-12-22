Курс доллара по состоянию на 22 декабря подорожал. Вырос в цене в начале недели и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,03 грн, что на 21 копейку больше, чем 21 декабря.

Евро подорожал на 8 копеек — с 34,10 грн/1€ до 34,18 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 22.12:

$1 — 28,03 грн;

€1 — 34,18 грн;

1 польский злотый — 7,61 грн;

10 российских рублей — 3,78 грн.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1. В то же время инвестиционный аналитик Вадим Бардась дает более оптимистичный прогноз.

По его словам, в 2021 году рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов по покупке государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитика, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.