Украина продолжает массово закупать медицинские маски за рубежом, несмотря на то, что после введения карантина украинские предприятия перепрофилировали производство и начали изготавливать защитные средства.

В период с августа по октябрь 2020 года Украина экспортировала 9 тонн масок на сумму $464 тыс., а импортировала — 744,6 тонн стоимостью $8,6 млн, отчитываются в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В октябре страна продала 3,2 тонны масок стоимостью около $152,5 тыс., а закупила 425 тонн на более $3,8 млн.

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Объем импорта масок с августа по октябрь в более 82 раза превысил экспорт, а в октябре — в 132 раза.

Тенденцию объясняют тем, что Китай занимает лидирующие позиции в мире по производству масок, создавая такие условия, которые ограничивают возможность производства в других странах.

Медицинские маски во время карантина

После распространения коронавируса медицинская маска стала неотъемлемой частью жизни каждого человека.

В Украине за пребывание в общественных местах без защитного средства штрафуют.

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