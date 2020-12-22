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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Инвестирование для чайников: с чего начинать, куда и как правильно вкладывать деньги

Инвестирование для чайников: с чего начинать, куда и как правильно вкладывать деньги

Хотели бы инвестировать на фондовом рынке, но не знаете, с чего начать? Читайте пошаговую инструкцию от инвестора-практика Тараса Гандзия для тех, кто мечтает путем инвестирования увеличить капитал, защититься от инфляции, накопить на пенсию, образование детей, путешествия и жилье.

Шаг 1. Перестаньте верить в мифы

Сначала инвестору-новичку нужно перестать верить в мифы, которые часто вводят в заблуждение. Опровергнем сразу же самые распространенные из них.

  • Инвестиции только для богатых — это миф. В США, например, инвестирует более 52% населения, среди которых преобладают простые люди со средним доходом.
  • Нужно собрать много денег, чтобы инвестировать. Нет, ведь можно начать с покупки одной облигации стоимостью 1 150 грн или акции по $30-50.
  • Без углубленных знаний получить доход невозможно. Также миф. Чтобы инвестировать, нужна практика, а не экономическое образование. Достаточно найти брокера, эксперты которого помогут вам разобраться на старте.
  • Риски очень высоки. Да, но не всегда. Существуют различные инвестиционные инструменты, поэтому вы можете выбрать что-то безопасное и с минимальными рисками.

Конечно, успех любого дела во многом зависит от качества подготовки, уровня знаний и последовательности в действиях. Но это не так сложно, чтобы бояться даже попробовать. Разумный подход и анализ ошибок позволят оценить бесспорные плюсы инвестирования:

  • вы получаете пассивный доход;
  • наивысшего предела заработка не существует;
  • прибыль превышает размер инфляции;
  • вы повышаете уровень финансовой грамотности.

Шаг 2. Начните узнавать об инвестициях

Познакомьтесь с фондовыми рынками, их структурой, принципами работы и участниками. Также узнайте о компаниях, открывающих доступ к фондовым биржам, прочитайте о различных финансовых инструментах. Нужную информацию можно найти в интернете.

Дополнительно советуем посетить мастер-класс или семинар, на котором расскажут все нюансы и ответят на ваши вопросы. Например, ежемесячно бесплатный вебинар Искусство инвестирования для всех заинтересованных организует компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

Шаг 3. Определите, какой инструмент вас интересует

Существует большое количество финансовых инструментов, с которых можно начать процесс инвестирования. Самые популярные:

  • акции;
  • облигации;
  • ETF;
  • биржевые индексы.

— Опытные инвесторы знают цену риска в финансовом мире и придерживаются золотого правила: инвестировать только в те инструменты, которые я понимаю, — комментирует Тарас Гандзий, который уже восемь лет зарабатывает на фондовом рынке.

Начать можно с любой суммы, даже с минимальной, ведь у большинства брокеров открыть счет можно бесплатно. Главное требование — возможность приобрести хотя бы одну акцию.

Например, логично будет начать с покупки ценных бумаг нескольких недорогих, но перспективных компаний: Bank of America (BAC), The Coca-Cola Company (KO), AT&T (T).

Шаг 4. Выберите стратегию

Когда выбираете финансовый инструмент, не забывайте о стратегии. Ее следует формировать на основе целей инвестирования, уровня знаний и наличия свободного времени. Стратегии разделяют:

По сроку По рискованности
Краткосрочные (до года) Консервативные, которые предусматривают пассивный доход в долгосрочной перспективе
Среднесрочные (1-3 года) Агрессивные, которые позволяют заработать быстро, но требуют времени и знаний
Долгосрочные (свыше 3 лет)

Чтобы операции на фондовом рынке приносили стабильный доход, нужно уравновешивать риски и инвестировать надолго. А также соблюдать следующие правила:

  • Не вкладывать все деньги в один инструмент. Ведь если один актив упадет в цене, то прибыль по другому инструменту может компенсировать ущерб.
  • Формировать инвестиционный портфель по балансу: высокорисковые инструменты следует сочетать с низкорисковыми. Помните — чем выше доходность, тем выше риск.
  • Не торопиться. Следует быть психологически готовым к тому, что сначала необходимо осуществлять инвестиции, а только потом они будут приносить доход и хорошие дивиденды.
  • Не паниковать, когда кажется, что все пропало. Нужно избегать продажи активов при малейшем их падении, ведь колебания рыночных цен постоянны. Следует научиться ждать.
  • Быть последовательным в своих действиях. Стратегии нужно время, чтобы начать работать. Лучше регулярно откладывать определенную сумму для инвестирования, чтобы получить большую отдачу от инвестиций со временем.
  • Следить за трендами. Одним из основных методов управления рисками является покупка активов с восходящим трендом и их продажа после того, как они слишком сильно вырастают в цене.

— Эффективная стратегия работы на фондовых рынках — это осуществление долгосрочных вложений. Сосредоточьтесь на таком подходе.

А также помните, что инвестиции направлены в бизнес выбранной компании, а вы владеете активом, который позже можно продать дороже, — добавляет инвестор-практик Тарас Гандзий.

Шаг 5. Постоянно совершенствуйтесь

Инвестирование — как работа. Если вы хотите большую зарплату, нужно научиться чему-то новому или выполнять дополнительную работу. На фондовом рынке так же.

Чтобы зарабатывать больше, нужно понимать рынок лучше, постоянно повышать уровень своей инвестиционной грамотности, максимально снижать риски возможных потерь.

Вклад в самого себя, в свое развитие, в улучшение своей работы на фондовом рынке — это также долгосрочные инвестиции, которые можно хорошо капитализировать.

Начинающим инвесторам рекомендуется прослушать вебинары, пройти учебные курсы и программы, посвященные инвестированию. Такие, например, ежемесячно проводит инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. С увеличением багажа знаний непременно будут расти инвестиционные возможности. А это главное в этой сфере.

Фото: Pixabay

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