Сначала инвестору-новичку нужно перестать верить в мифы, которые часто вводят в заблуждение. Опровергнем сразу же самые распространенные из них.

Инвестиции только для богатых — это миф. В США, например, инвестирует более 52% населения, среди которых преобладают простые люди со средним доходом.

Нужно собрать много денег, чтобы инвестировать. Нет, ведь можно начать с покупки одной облигации стоимостью 1 150 грн или акции по $30-50.

Без углубленных знаний получить доход невозможно. Также миф. Чтобы инвестировать, нужна практика, а не экономическое образование. Достаточно найти брокера, эксперты которого помогут вам разобраться на старте.

Риски очень высоки. Да, но не всегда. Существуют различные инвестиционные инструменты, поэтому вы можете выбрать что-то безопасное и с минимальными рисками.

Конечно, успех любого дела во многом зависит от качества подготовки, уровня знаний и последовательности в действиях. Но это не так сложно, чтобы бояться даже попробовать. Разумный подход и анализ ошибок позволят оценить бесспорные плюсы инвестирования: