Шаг 1. Перестаньте верить в мифы
Сначала инвестору-новичку нужно перестать верить в мифы, которые часто вводят в заблуждение. Опровергнем сразу же самые распространенные из них.
- Инвестиции только для богатых — это миф. В США, например, инвестирует более 52% населения, среди которых преобладают простые люди со средним доходом.
- Нужно собрать много денег, чтобы инвестировать. Нет, ведь можно начать с покупки одной облигации стоимостью 1 150 грн или акции по $30-50.
- Без углубленных знаний получить доход невозможно. Также миф. Чтобы инвестировать, нужна практика, а не экономическое образование. Достаточно найти брокера, эксперты которого помогут вам разобраться на старте.
- Риски очень высоки. Да, но не всегда. Существуют различные инвестиционные инструменты, поэтому вы можете выбрать что-то безопасное и с минимальными рисками.
Конечно, успех любого дела во многом зависит от качества подготовки, уровня знаний и последовательности в действиях. Но это не так сложно, чтобы бояться даже попробовать. Разумный подход и анализ ошибок позволят оценить бесспорные плюсы инвестирования:
- вы получаете пассивный доход;
- наивысшего предела заработка не существует;
- прибыль превышает размер инфляции;
- вы повышаете уровень финансовой грамотности.
Шаг 2. Начните узнавать об инвестициях
Познакомьтесь с фондовыми рынками, их структурой, принципами работы и участниками. Также узнайте о компаниях, открывающих доступ к фондовым биржам, прочитайте о различных финансовых инструментах. Нужную информацию можно найти в интернете.
Дополнительно советуем посетить мастер-класс или семинар, на котором расскажут все нюансы и ответят на ваши вопросы. Например, ежемесячно бесплатный вебинар Искусство инвестирования для всех заинтересованных организует компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.
Шаг 3. Определите, какой инструмент вас интересует
Существует большое количество финансовых инструментов, с которых можно начать процесс инвестирования. Самые популярные:
- акции;
- облигации;
- ETF;
- биржевые индексы.
— Опытные инвесторы знают цену риска в финансовом мире и придерживаются золотого правила: инвестировать только в те инструменты, которые я понимаю, — комментирует Тарас Гандзий, который уже восемь лет зарабатывает на фондовом рынке.
Начать можно с любой суммы, даже с минимальной, ведь у большинства брокеров открыть счет можно бесплатно. Главное требование — возможность приобрести хотя бы одну акцию.
Например, логично будет начать с покупки ценных бумаг нескольких недорогих, но перспективных компаний: Bank of America (BAC), The Coca-Cola Company (KO), AT&T (T).
Шаг 4. Выберите стратегию
Когда выбираете финансовый инструмент, не забывайте о стратегии. Ее следует формировать на основе целей инвестирования, уровня знаний и наличия свободного времени. Стратегии разделяют:
|По сроку
|По рискованности
|Краткосрочные (до года)
|Консервативные, которые предусматривают пассивный доход в долгосрочной перспективе
|Среднесрочные (1-3 года)
|Агрессивные, которые позволяют заработать быстро, но требуют времени и знаний
|Долгосрочные (свыше 3 лет)
Чтобы операции на фондовом рынке приносили стабильный доход, нужно уравновешивать риски и инвестировать надолго. А также соблюдать следующие правила:
- Не вкладывать все деньги в один инструмент. Ведь если один актив упадет в цене, то прибыль по другому инструменту может компенсировать ущерб.
- Формировать инвестиционный портфель по балансу: высокорисковые инструменты следует сочетать с низкорисковыми. Помните — чем выше доходность, тем выше риск.
- Не торопиться. Следует быть психологически готовым к тому, что сначала необходимо осуществлять инвестиции, а только потом они будут приносить доход и хорошие дивиденды.
- Не паниковать, когда кажется, что все пропало. Нужно избегать продажи активов при малейшем их падении, ведь колебания рыночных цен постоянны. Следует научиться ждать.
- Быть последовательным в своих действиях. Стратегии нужно время, чтобы начать работать. Лучше регулярно откладывать определенную сумму для инвестирования, чтобы получить большую отдачу от инвестиций со временем.
- Следить за трендами. Одним из основных методов управления рисками является покупка активов с восходящим трендом и их продажа после того, как они слишком сильно вырастают в цене.
— Эффективная стратегия работы на фондовых рынках — это осуществление долгосрочных вложений. Сосредоточьтесь на таком подходе.
А также помните, что инвестиции направлены в бизнес выбранной компании, а вы владеете активом, который позже можно продать дороже, — добавляет инвестор-практик Тарас Гандзий.
Шаг 5. Постоянно совершенствуйтесь
Инвестирование — как работа. Если вы хотите большую зарплату, нужно научиться чему-то новому или выполнять дополнительную работу. На фондовом рынке так же.
Чтобы зарабатывать больше, нужно понимать рынок лучше, постоянно повышать уровень своей инвестиционной грамотности, максимально снижать риски возможных потерь.
Вклад в самого себя, в свое развитие, в улучшение своей работы на фондовом рынке — это также долгосрочные инвестиции, которые можно хорошо капитализировать.
Начинающим инвесторам рекомендуется прослушать вебинары, пройти учебные курсы и программы, посвященные инвестированию. Такие, например, ежемесячно проводит инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. С увеличением багажа знаний непременно будут расти инвестиционные возможности. А это главное в этой сфере.