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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Когда начнется регистрация на пробное ВНО 2021

Регистрация на пробное ВНО 2021 в Украине начнется с 5 января и продлится до 19 включительно.

Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

В зависимости от региона, прохождение одного теста пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 грн до 255 грн.

— Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.д., — пояснили в Украинском центре оценивания качества образования.

В Центре также сообщили, что повышение стоимости пробного ВНО в 2021 году обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов; кроме того, повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

Основная сессия ВНО

Основная сессия ВНО в 2021 году продлится с 21 мая до 16 июля 2021 года. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля 2021 года.

Также Министерство образования и науки рассматривает четыре сценария проведения ВНО в следующем году, они будут зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Источник: УЦОЯО

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