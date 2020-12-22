По состоянию на 22 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 159 человек.
За сутки в городе от вируса умерли 26 человек, выздоровели 1 242 больных.
Всего в столице зафиксировано 102 242 случая Covid-19. За время пандемии в столице 1 749 человек умерли от вируса, 33 981 житель столицы выздоровел.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.