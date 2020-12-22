Мутация коронавируса увеличивает вероятность его проникновение в клетки организма, поэтому существует потенциальная угроза, что новый штамм вируса активнее будет передаваться от человека к человеку.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Такая мутация может вызвать новые вспышки болезни среди людей, которые не переболели коронавирусом или не вакцинированные от него. Однако пока нет подтверждений, что мутировавший вирус увеличивает летальность или осложняет течение самого заболевания.

Замминистра добавил, что мутировавший вирус пока обнаружен у пациентов в возрасте до 60 лет, что в принципе и объясняет слабость протекания болезни.

Что известно о мутации вируса?

На прошлой неделе Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма мутировавшего коронавируса. К тому времени его подтвердили у более тысячи человек в 60 административных единицах на юго-востоке Англии. Сейчас мутировавший вирус зафиксировали в Нидерландах, Австралии, Дании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант вируса может быть до 70% более заразным, чем предыдущие. Впрочем, эта информация пока не подтверждена экспериментально и базируется только на компьютерном моделировании.

Уже более 20 стран решили временно ограничить сообщение с Великобританией. Канада с понедельника прекратила все полеты из Великобритании минимум на 72 часа. Нидерланды запретили все пассажирские рейсы из Великобритании как минимум до 1 января. Также там запретили все пассажирские паромы.

Об ограничении сообщения с Великобританией также заявили Турция, Эстония, Болгария, Чехия, Иран, Хорватия, Польша, Аргентина, Бельгия, Германия, Португалия и ряд других стран.