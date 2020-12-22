14 декабря власти Великобритании официально заявили о новом штамме коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда же отметил, что заразность этой мутации может быть на 70% выше, чем у известного Covid-19.

Факты ICTV пообщались с вирусологом Аллой Мироненко и выяснили, стоит ли бояться нового штамма и будет ли эффективной против него уже готовая вакцина.

Так, вирусолог отметила, говорить о том, что мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, нельзя. Зато известно, что штамм больше поражает детей и является намного заразнее для них. Алла Мироненко это объясняет тем, что таким образом происходит адаптация вируса к организму. Кроме того, респираторные патогены более характерны в детском возрасте.

Закрытие рядом стран границ с Великобританией до 1 января, по словам вирусолога, можно назвать определенным тайм-аутом. За этот период они рассчитывают выяснить, что происходит, насколько это опасно.

Однако Алла Мироненко уверяет, что ничего чрезвычайного после обнаружения нового штамма не произошло. Поскольку сейчас идет естественный процесс изменчивости вируса.

— Геном у этого вирус не фрагментарный. Поэтому думаю, что его изменчивость не больше, чем у вируса гриппа. Мы знаем много респираторных патогенов. Например, тот же парагрипп имеет четыре типа, или же аденовирус. То есть все идет к тому, что произойдет адаптация и коронавирус станет таким же обычным вирусом, как и остальные более 200, о которых уже известно.

Также Алла Мироненко прокомментировала опасения относительно того, эффективной ли будет вакцина от коронавируса, учитывая его мутацию. По словам вирусулога, у человека, который сделает прививку, будет хотя бы базовый иммунитет. Даже если предположить, что он все же заразится новым штаммом, то у него будет более легкое течение болезни.

Несколько иная ситуация с тестами на Covid-19. Алла Мироненко объяснила, что ни ПЦР-тест, ни тест на антиген не может точно показать, заразился ли человек мутировавшим вирусом. Подтвердить это может только анализ генома. Вместе с тем вирусолог добавила, что, по ориентировочным подсчетам, треть населения Украины уже переболела коронавирусом.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко накануне отметил, что мутировавший вирус Covid-19 легче проникает в организм. Поэтому существует потенциальная угроза, что новый штамм вируса будет активнее передаваться от человека к человеку.

Кроме того, по его словам, такая мутация может вызвать новые вспышки болезни среди людей, которые не переболели коронавирусом или не вакцинировались от него. Но пока нет подтверждений, что мутировавший вирус увеличивает летальность или осложняет течение самого заболевания.