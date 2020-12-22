Украинцам стоит отказаться от путешествий в страны, в которых зафиксировали новый штамм коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге 22 декабря.

По его словам, сейчас случаи нового штамма коронавируса были зафиксированы в Великобритании, Дании, Австралии и Нидерландах.

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— Рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также желательно не путешествовать в Данию, Нидерланды, Автралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса, — отметил Ляшко.

Кроме того главный санитарный врач подчеркнул, что главной рекомендациею остается просьба о воздержании от путешествий в любую страну мира, которая находится в красной зоне.

Также Ляшко сообщил, что сейчас Украина не будет запрещать въезд для лиц, прибывших из Великобритании, а будут действовать определенные ограничения. Туристам из Соединенного Королевства нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до прилета, и полис медицинского страхования для иностранных граждан.

Обнаружение нового штамма коронавируса

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что тест-системы на коронавирус, которые используют в Украине, могут обнаружить новый штамм коронавируса.

Он отметил, что мутация коронавируса — ожидаемое явление и это не повод для беспокойства. На данный момент ученым известно о 12 тыс. мутаций Covid-19.