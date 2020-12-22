Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к четырем годам колонии общего режима, вернется в Украину 24 декабря 2020 года.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Кроме этого Денисова планирует посетить граждан Украины, которых незаконно удерживают в России и временно оккупированном Крыму.

— Я также обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой допустить меня ко всем гражданам Украины, которые незаконно содержатся в следственном изоляторе №1 в городе Симферополе и исправительной колонии в этом же городе, ㅡ сказала Денисова.

Москалькова направила письмо в ФСИН России для согласования возможности сделать Денисовой такие визиты.

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За что осужден Шумков?

Александра Шумкова в декабре 2018 года отправили в российскую колонию за участие в Правом секторе. По данным обвинения, он с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в организации, чья деятельность, по их словам, направлена ​​против интересов России.

Шумков был охранником лидера организаци Дмитрия Яроша. Он служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а 29 сентября был обнаружили в российском СИЗО.

Источник: Людмила Денисова