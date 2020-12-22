PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Шмыгаль обсудил с ЕС поставку вакцины от Covid-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран Группы Семи и ЕС покупку вакцины против коронавируса.

Сейчас для этого страна проводит активную работу с западными партнерами.

— Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте: Начало бесплатной вакцинации против Covid-19 планируется в феврале — Шмыгаль

Еще одной темой разговора было смягчение влияния коронавируса на украинскую экономику и меры, которые помогут минимизировать негативные последствия, среди них — Государственная программа стимулирования экономики.

Шмигаль

Вакцина против коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что с марта 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Доставка вещества состоится в рамках международной инициативы COVAX.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка