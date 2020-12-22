Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран Группы Семи и ЕС покупку вакцины против коронавируса.

Сейчас для этого страна проводит активную работу с западными партнерами.

— Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Еще одной темой разговора было смягчение влияния коронавируса на украинскую экономику и меры, которые помогут минимизировать негативные последствия, среди них — Государственная программа стимулирования экономики.

Вакцина против коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что с марта 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Доставка вещества состоится в рамках международной инициативы COVAX.

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