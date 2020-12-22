Свириденко заменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.

— Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины, — говорится в обнародованном указе №580/2020 от 22 декабря.

Вслед за этим на сайте президента был опубликован указ №581/2020 О назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента.

— Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины, — говорится в документе.

Юлия Ковалив ушла с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины по собственному желанию.

Она отметила, что за полтора года имела большой вызов и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.

Также 21 декабря заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. Накануне НАБУ сообщило ему о подозрении.

Татарова считают причастным к делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81 млн грн.