Тест-системы на коронавирус, которые используют в Украине, могут обнаружить мутировавший вирус.

Об этом заявил по время брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, рассказывая о мифах насчет нового штамма Covid-19.

— Мы используем как минимум две мишени. Поэтому сегодня при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, – заявил Ляшко.

Также главный санитарный врач Украины развеял миф о том, что появление нового штамма связано с началом вакцинации в Великобритании, так как мутация была обнаружена гораздо раньше.

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Он отметил, что мутация коронавируса — ожидаемое явление и это не повод для беспокойства. На этот момент ученым известно о 12 тыс. мутаций Covid-19.

Новый штамм коронавируса

После заявления британской власти о новом штамме коронавируса, его существование подтвердили в ВОЗ.

В то же время в организации сразу уточнили, что он распространяется быстрее, но не является более опасным.

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