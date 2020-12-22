PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Тесты на Covid-19 в Украине способны выявить мутировавший вирус — Ляшко

Тест-системы на коронавирус, которые используют в Украине, могут обнаружить мутировавший вирус.

Об этом заявил по время брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, рассказывая о мифах насчет нового штамма Covid-19.

— Мы используем как минимум две мишени. Поэтому сегодня при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, – заявил Ляшко.

Также главный санитарный врач Украины развеял миф о том, что появление нового штамма связано с началом вакцинации в Великобритании, так как мутация была обнаружена гораздо раньше. 

Читайте: Украина усиливает тестирование, чтобы выявить новый штамм коронавируса

Он отметил, что мутация коронавируса — ожидаемое явление и это не повод для беспокойства. На этот момент ученым известно о 12 тыс. мутаций Covid-19. 

Новый штамм коронавируса

После заявления британской власти о новом штамме коронавируса, его существование подтвердили в ВОЗ.

В то же время в организации сразу уточнили, что он распространяется быстрее, но не является более опасным.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка