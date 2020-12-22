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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС

22 декабря в Чернобыльской зоне открыли первый пусковой комплекс Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Строительством занимается компания Энергоатом, до 2040 года обещают достроить 14 комплексов.

Объект позволит хранить использованное топливо в Украине, ведь до этого вещество из трех атомных электростанций вывозили в Россию. На это тратили около $200 млн в год. Полноценно хранилище будет работать в мае.

Отходы будут хранить под открытым небом — это специальная технология, которая широко применяется в мировой практике.

  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
  • В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС
В Чернобыле построили хранилище ядерных отходов для украинских АЭС / 4 фотографии

Читайте: На АЭС в Финляндии произошла авария, но радиация не вышла — МАГАТЭ

Отключение энергоблока на Ровенской АЭС

12 декабря произошло внезапное отключение энергоблока №1 на Ровенской АЭС. Изменений экологического и радиационного состояния рядом со станцией не зафиксировали. К работе привлекли блоки №2 и №3.

Источник: Энергоатом

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