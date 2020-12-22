Украина арестовала 32 иностранных судна — причина

Прокуратура установила 32 судна, нарушивших порядок въезда-выезда из оккупированного Россией Крыма.

По ходатайству прокуратуры АР Крым и Севастополя на них наложены аресты.

Прокуроры планируют направить в украинском бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также просить иностранные государства о международной правовой помощи для осуществления арестов.

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Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя и закрыла гавани для международного судоходства с июля 2014 года.

Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, реже — Сирии, Египта и Ливана.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

7 декабря 63 страны одобрили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей.

Среди тех, кто был против украинской резолюции — конечно же, Россия, а также ее союзники.