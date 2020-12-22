В Украине усилят тестирование, чтобы выявить новый штамм коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Мы целенаправленно будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый мутированный коронавирус в Украине. Особое внимание будет обращаться на людей с симптомами коронавирусной болезни, которые в инкубационный период были в Великобритании. И от них в случае положительного диагноза будет собираться изолят вируса для дальнейшего секвенирования для того, чтобы мы установили, циркулирует ли в Украине новый штамм коронавируса, — рассказал Ляшко.

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Также он добавил, что особое внимание будет уделяться тому, как новый штамм вируса будет воздействовать на определенные категории людей: какая возрастная группа больше будет поражаться, какой будет тяжесть, увеличится ли количество госпитализаций, увеличится ли количество людей, которые находятся в реанимации, увеличатся ли летальные случаи, возможна ли реинфекция.

Новый штамм коронавируса

После заявления британской власти о новом штамме коронавируса, его существование подтвердили в ВОЗ.

В то же время в организации сразу уточнили, что он распространяется быстрее, но не является более опасным.

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