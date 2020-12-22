Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №582/2020 о создании Совета по развитию малого предпринимательства, чтобы наладить взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и их общественных объединений.

Председателем Совета Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

В Офисе президента уже состоялось первое заседание органа. Участие в нем принял руководитель Офиса Андрей Ермак. По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а также вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

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Ермак отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

— Здесь нет никакой политики — только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать. Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех, — отметил он.

Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

— Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, — сказала она.

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский подчеркнул, что Совет хочет услышать предложения, прежде всего от организаций ФЛП, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине.

Как оформить помощь ФЛП в приложении Дия

Начиная с 14 декабря, украинские предприниматели могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь на фоне карантина и пандемии.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Пошаговую инструкцию, как оформить помощь для ФЛП на период карантина в Украине, можно найти на Фактах ICTV.

Конечный срок приема заявлений заканчивается 31 декабря 2020 года.