На новогодние праздники, которые в Украине стартуют с 24 декабря 2020 года и длятся до 10 января 2021-го, график работы банков будет отличаться от привычного. Приватбанк не стал исключением.
Пресс-служба Приватбанка предоставила Фактам ICTV график работы своих отделений на Новый год и Рождество.
Читайте: Как будут работать банки в праздничные дни
График работы Приватбанка на новогодние праздники:
- В четверг, 24 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.
- В пятницу, 25 декабря 2020 года — все отделения банка закрыты.
- В четверг, 31 декабря 2020 года — режим работы сокращается на 1 час.
- 1-3 января 2021 года — все отделения банка закрыты.
- 4-5 января — стандартный режим с обычной продолжительностью рабочего дня.
- В среду, 6 января — режим работы сокращается на 1 час.
- В четверг, 7 января — все отделения банка закрыты.
- В пятницу, 8 января — все отделения банка не работают. Рабочий день переносится на 16 января.
- 9-10 января — все отделения банка закрыты.
- В субботу, 16 января — отработка за 8 января.
График работы Укрпочты на Новый год и Рождество
Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.
250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.
Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество, можно найти здесь.