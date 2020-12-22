Как правильно написать автобиографию на работу — ИНСТРУКЦИЯ

Составлять автобиографию нужно, учитывая общие правила написания деловых писем. Она не должна быть слишком большой. Самый большой объем документа — два листа текста. Нужно писать без ошибок и придерживаться делового стиля изложения информации.

Все, что вы описываете, нужно указать в правильном хронологическом порядке, чтобы не возникало нарушения причинно-следственных связей и хаотичности.

Так, например, не нужно сразу после школьной скамьи переходить к профессиональным достижениям, пропуская другие важные учебные учреждения. Или сначала давать сведения о первом месте работе и должности, а впоследствии указывать полученное образование.

Категорически запрещается писать неправду, все данные должны быть лаконичными, точными и корректными. Ошибки или ложные данные могут помешать получить желаемую работу и создать плохую репутацию.