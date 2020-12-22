Как правильно написать автобиографию на работу — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Соблюдаем общие требования
Составлять автобиографию нужно, учитывая общие правила написания деловых писем. Она не должна быть слишком большой. Самый большой объем документа — два листа текста. Нужно писать без ошибок и придерживаться делового стиля изложения информации.
Все, что вы описываете, нужно указать в правильном хронологическом порядке, чтобы не возникало нарушения причинно-следственных связей и хаотичности.
Так, например, не нужно сразу после школьной скамьи переходить к профессиональным достижениям, пропуская другие важные учебные учреждения. Или сначала давать сведения о первом месте работе и должности, а впоследствии указывать полученное образование.
Категорически запрещается писать неправду, все данные должны быть лаконичными, точными и корректными. Ошибки или ложные данные могут помешать получить желаемую работу и создать плохую репутацию.
Шаг 2. Отмечаем основную информацию
Нужно придерживаться определенного формата изложения. Что указывать в автобиографии:
- название документа;
- фамилию, имя и отчество;
- дату и место рождения;
- образование (время обучения, образовательное учреждение, полученные компетентности или квалификацию);
- трудовую деятельность;
- прошлое место работы и занимаемый пост;
- профессиональные награды и другие достижения;
- семейное положение;
- данные о родителях, братьях и сестрах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы/учебы, точный адрес проживания);
- дату написания документа;
- собственную подпись.
Образец автобиографии
Шаг 3. Указываем свои профессиональные достижения
Кроме вышеупомянутых данных при устройстве на работу нужно указать следующие сведения:
- карьерные достижения. Нужно отметить все, что может заинтересовать работодателя. Так, например, можно описать ваше активное участие в работе, профессиональные достижения, ваши положительные черты профессионала и другие данные. Стоит также расписать, что именно вам приходилось делать на каждой должности и чего вы впоследствии достигли;
- профессиональные навыки. Любые пройденные курсы повышения квалификации, кроме полученного образования в учебном заведении, будут однозначным плюсом в автобиографии. Работодатель должен понять ваши компетенции и рабочие качества;
- деловые качества. В автобиографии предпочтительно отмечать свои положительные профессиональные характеристики — пунктуальность, стрессоустойчивость и другие. Лучше указывать в документе ваши сильные стороны. Так, например, если вы готовы работать сверхурочно или очень ответственно выполняете свою работу, то стоит написать это.
Фото: Ділова мова