Как правильно написать автобиографию на работу — ИНСТРУКЦИЯ

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Как правильно написать автобиографию
Факты / Украина / Общество
Как правильно написать автобиографию

Как правильно написать автобиографию

Пример написания автобиографии может понадобиться кому угодно в самый неожиданный момент. Однако не всем известно, что именно нужно в ней указать. Понятно почему — не каждый день приходится заполнять этот документ. Именно поэтому появляются вопросы, как корректно оформить автобиографию и какие правила следует учитывать. Как правильно написать автобиографию на работу — читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Соблюдаем общие требования

Составлять автобиографию нужно, учитывая общие правила написания деловых писем. Она не должна быть слишком большой. Самый большой объем документа — два листа текста. Нужно писать без ошибок и придерживаться делового стиля изложения информации.

Все, что вы описываете, нужно указать в правильном хронологическом порядке, чтобы не возникало нарушения причинно-следственных связей и хаотичности.

Так, например, не нужно сразу после школьной скамьи переходить к профессиональным достижениям, пропуская другие важные учебные учреждения. Или сначала давать сведения о первом месте работе и должности, а впоследствии указывать  полученное образование.

Категорически запрещается писать неправду, все данные должны быть лаконичными, точными и корректными. Ошибки или ложные данные могут помешать получить желаемую работу и создать плохую репутацию.

Шаг 2. Отмечаем основную информацию

Нужно придерживаться определенного формата изложения. Что указывать в автобиографии:

  • название документа;
  • фамилию, имя и отчество;
  • дату и место рождения;
  • образование (время обучения, образовательное учреждение, полученные компетентности или квалификацию);
  • трудовую деятельность;
  • прошлое место работы и занимаемый пост;
  • профессиональные награды и другие достижения;
  • семейное положение;
  • данные о родителях, братьях и сестрах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы/учебы, точный адрес проживания);
  • дату написания документа;
  • собственную подпись.

Образец автобиографии

Как правильно написать автобиографию на работу — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 3. Указываем свои профессиональные достижения

Кроме вышеупомянутых данных при устройстве на работу нужно указать следующие сведения:

  • карьерные достижения. Нужно отметить все, что может заинтересовать работодателя. Так, например, можно описать ваше активное участие в работе, профессиональные достижения, ваши положительные черты профессионала и другие данные. Стоит также расписать, что именно вам приходилось делать на каждой должности и чего вы впоследствии достигли;
  • профессиональные навыки. Любые пройденные курсы повышения квалификации, кроме полученного образования в учебном заведении, будут однозначным плюсом в автобиографии. Работодатель должен понять ваши компетенции и рабочие качества;
  • деловые качества. В автобиографии предпочтительно отмечать свои положительные профессиональные характеристики — пунктуальность, стрессоустойчивость и другие. Лучше указывать в документе ваши сильные стороны. Так, например, если вы готовы работать сверхурочно или очень ответственно выполняете свою работу, то стоит написать это.

Фото: Ділова мова

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