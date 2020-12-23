До конца 2020 года Украина привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank. Речь идет о сумме до $350 млн.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров №1291.
— Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора, — заявили в Кабмине.
Читайте: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
Кредит Украина получит по ставке LIBOR под 5,75% годовых.
При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца.
Украина получит кредит в размере $100 млн
Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине кредит на 27 лет в размере $100 для развития Донецкой и Луганской областей.
В Министерстве реинтеграции заявили, что кредит предоставляют на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время Минфин и Минреинтеграции подпишут соглашение об использовании средств.