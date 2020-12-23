Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине кредит на 27 лет в размере $100 для развития Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве реинтеграции заявили, что кредит предоставляют на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время Минфин и Минреинтеграции подпишут соглашение об использовании средств.