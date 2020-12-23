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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

$350 млн до конца 2020 года: Украина получит кредит от Deutsche Bank

До конца  2020 года Украина привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank. Речь идет о сумме до $350 млн.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров №1291.

— Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора, — заявили в Кабмине.

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Кредит Украина получит по ставке LIBOR под 5,75% годовых.

При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца.

Постанова

Украина получит кредит в размере $100 млн

Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине кредит на 27 лет в размере $100 для развития Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве реинтеграции заявили, что кредит предоставляют на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время Минфин и Минреинтеграции подпишут соглашение об использовании средств.

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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