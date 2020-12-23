Станет ли Украина энергонезависимой: откуда добывать газ в будущем?

Последние десятилетия одной из неотложных задач для страны является достижение энергонезависимости. Значительная часть этой задачи касается газодобывающей отрасли. Ведь чтобы полностью обеспечить себя газом, Украина должна добывать значительно больше, чем сейчас.

Напомню, в 2019 году отечественные компании добыли около 20 млрд кубометров голубого топлива (из них 14,9 млрд кубометров обеспечила государственная Укргаздобыча).

Но этого мало. Дополнительно было использовано еще примерно 9 млрд кубометров импортного газа.

В то же время по объемам добычи газа Украина занимает четвертое место в Европе. А запасы газа в недрах нашей страны, по данным геологов, составляют более триллиона кубометров.

Почему же мы до сих пор покупаем газ у иностранных компаний?

Дело в том, что старые месторождения уже истощены, а разработка новых идет слишком медленно.

К тому же, газовые залежи под землей проходят неравномерными слоями и на разных глубинах. Поэтому добраться до них нелегко.

Полностью обеспечивать себя газом в ближайшие 30 лет Украина может за счет новых технологий и оборудования.

Стратегические направления Нафтогаза: где искать новые месторождения?

Из-за активной добычи в ХХ веке все крупные украинские месторождения на относительно небольшой глубине уже истощены. Добыча на них еще продолжается, однако необходимого прироста они уже не дадут. Отрасль нуждается в новых, мощных месторождениях, отмечают специалисты.

— Украинские газодобывающие компании и, в частности, Нафтогаз сегодня работают преимущественно на истощенных месторождениях, и это главный фактор стагнации отрасли. Чтобы перейти к активному росту, необходимо открывать новые месторождения с запасами минимум 20-30 млрд кубометров. Для этого надо смотреть на новые перспективные направления, предоставлять компаниям новые крупные перспективные участки для разведки, искать новые возможности на больших глубинах, на шельфе Черного моря, разрабатывать нетрадиционные залежи газа. Это требует значительного ресурса — и научного, и технического, и инвестиционного, — объясняет украинский ученый, заслуженный работник нефтегазовой отрасли, участник Экспертного совета Нафтогаза Илья Рыбчич.

Найти существенные залежи газа планируют именно на глубоких горизонтах Шебелинки на Харьковщине, в плотных породах на востоке страны, в Карпатском регионе, а также на шельфе Черного моря.

По предварительным оценкам, там может находиться от 350 млрд до 1,3 трлн кубометров газа. Около 250 млрд кубометров из них вполне реально добыть.

Перспективы на суше

Еще полвека назад Шебелинское месторождение было одним из крупнейших в мире и обеспечивало газом не только Украину, но и другие страны бывшего СССР. Сейчас же оно — на завершающей стадии разработки.

Но газовики уходить из Харьковщины или Полтавщины не спешат. Ведь регион может оказаться гораздо богаче на газ, чем думали раньше. Значительные залежи углеводородов планируют найти на больших глубинах — более 5 км. Специалисты уже прозвали их Шебелинка-2.

Наличие там новых залежей углеводородов подтвердили сверхглубокие скважины, пробуренные в этом году, в частности — №208 на Березовском месторождении в Харьковской области. Имея глубину в 6 км, она обеспечила прирост разведанных запасов газа более чем на 350 млн кубометров!

— Результаты геологических исследований свидетельствуют о том, что исторические газовые гиганты — Шебелинское, Крестищенское и другие месторождения — имеют значительный потенциал на глубинах более 5-6 км. Поэтому доразведка глубоких залежей является одним из ключевых проектов нашего дивизиона. Две высокодебитные скважины на Березовском месторождении подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, — говорит директор дивизиона Разведка и добыча Александр Романюк.

Кроме того, компания завершила работы на сверхглубокой скважине №888 проектной глубиной 5 750 м на Шебелинском месторождении. Сейчас полученные геологические данные анализируют.

Так же специалисты Укргаздобычи надеются раскрыть и потенциал другого месторождения на Харьковщине — Святогорского — одного из самых перспективных по залежам газа в плотных породах.

Сейсмологические исследования этого месторождения площадью 126 кв. км свидетельствуют: запасы газа в нем могут достигать 50-70 млрд кубометров.

Еще больше перспективных запасов — около 3 трлн кубометров топлива — могут найти на Юзовской площади (занимает 8 тыс. кв. км в пределах Донецкой и Харьковской областей).

Годовая добыча только из этого месторождения в теории способна достичь 10-20 млрд кубометров. С 2013 года начать здесь добычу планировали компании Shell, Yuzgaz. Но по разным причинам вышли из проектов.

Теперь взяться за Юзовскую площадь готов государственный Нафтогаз.

— Если этот тест будет успешным, я думаю, мы сможем как сами, так и, если увидим какое-то очень интересное коммерческое предложение, подумать о партнерстве, — рассказал в интервью Interfax председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Кроме того, добывающим компаниям наконец обещают завершить подписание восьми соглашений о разделе продукции (СРП).

Укргаздобыча претендует на освоение Балаклейского, Ивановского, Бузовского и Берестянского участков (Харьковская и Днепропетровская области). За пять лет на них планируют провести сейсмическую 3D-разведку (на площади 1,55 тыс. кв. км) и пробурить 12 разведочных скважин.

— В кризисных условиях компания подтверждает готовность в течение первых пяти лет инвестировать в их разработку 3,6 млрд грн, — говорится в сообщении Укргаздобычи.

По газ — в море

Окончательно украинский газовый пазл дополняет шельф Черного моря. По предварительным оценкам, запасы голубого топлива на украинской части шельфа превышают триллион кубометров!

Наличие крупных месторождений в Черном море подтверждают успехи наших соседей — Турции и Румынии, которые уже пробурили скважины.

Теперь настал черед Украины. Правительство уже поручило Нафтогазу провести геологическое изучение украинской части Черноморского шельфа и предоставило компании право на получение специальных разрешений на освоение нефтегазовых участков на море.

— Это фактически разрешение на то, чтобы государственные органы предоставили дальнейшие документы Нафтогазу для работы на шельфе в формате изучения. Первый шаг, который мы планируем — изучение. Он будет зависеть и от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и активно мешал каким-либо нашим действиям. Надо учесть этот аспект риска и найти способ его минимизировать, — пояснил Андрей Коболев.

После решения официальных процедур Нафтогаз готов в кратчайшие сроки начинать сейсмические исследования на море. В компании подсчитали: уже в первый год работы на шельфе инвестиции могут составить $40 млн.

Если все проблемы, связанные с освоением шельфа, удастся решить, в перспективе это означает возможность добычи до 10 млрд кубометров в год.

Поэтому газа в отечественных недрах еще немало, и его добыча способна обеспечивать энергонезависимость страны еще десятки лет. Стоит только поддержать отрасль в ее возрождении. И уже через три-пять лет это даст первые результаты — дополнительные миллиарды кубометров газа.

Больше об истории, настоящем и планах на будущее отрасли смотрите в веб-сериале Нафтогаза Свой газ.