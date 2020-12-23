Курс валют НБУ на 23 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.
На среду, 23 декабря, НБУ установил курс 28,25 грн/1$.
Повышение цены на евро, по курсу на 23 декабря, зафиксировалось на 34,56 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 23.12:
- $ 1 — 28,25 грн;
- € 1 — 34,56 грн;
- 1 польский злотый — 7,66 грн;
- 10 российских рублей — 3,75 грн.
Новый год и Рождество — график работы банков
На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирована.
Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.
В частности, 25 и 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.