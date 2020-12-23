Фонд Порошенко с волонтерами передают в больницы 50 кислородных концентраторов

50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, их купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований.

Пятый президент, лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко отметил, что это очередная партия кислородного оборудования и до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

— Как я и обещал — только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного сейчас медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать заболевших этой страшной болезнью, — подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в благотворительной деятельности Фонда Порошенко и ОО Дело общин.

— Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелобольным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей, — говорит пятый президент.

— Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как были разгружены, они поедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать, — отмечает лидер Европейской Солидарности.

— Мы продолжаем добиваться возврата денег с дорог “большого воровства” на медицину и выплаты врачам обещанных 300% надбавки. Всем тем по Украине, кто борется с COVID. Потому что то, что происходит сейчас, иначе как издевательством не назовешь — медикам посекундно тарифицируют работу с ковиднимы больными, и в реальности эта надбавка составляет 25 — отнюдь не 300% от и без того невысокой зарплаты врача, — отмечает Петр Порошенко.

Он еще раз отметил, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

— В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин — это капля в море от реальных потребностей. Даже на сегодняшний день власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и проведения активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни, — констатирует Порошенко.

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— Помогать людям — это очень важное дело. Я благодарю наших добровольцев, наших волонтеров, которые вместе с нами вышли и сделали это возможным. Но это только событие сегодняшнего дня. До конца года к нам еще поступят 20 американских кислородных концентраторов. Общее количество превысит сотню. И мы будем продолжать работу для того, чтобы спасать жизни, — говорит Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами — в больницы передали более 157 тыс. штук.

Также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров — закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве хотят ввести дополнительные выплаты медикам.

Источник: Европейская Солидарность