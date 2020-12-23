Кому из политиков больше всего доверяют украинцы — опрос

Украинцы, по результатам опроса Социологической группы Рейтинг, среди политиков больше всего доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому — 41%, а не доверяют — 56%.

Кроме того, 30% опрошенных доверяют мэру Киева Виталию Кличко, одновременно 58% — нет. Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяет 29% граждан Украины, не доверяют — 61%. Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову — 27% да, а 30% нет.

Лидеру ВО Батькивщина Юлии Тимошенко — доверяют 25%, а соглаве политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрию Бойко доверяет лишь 24% украинцев, одновременно 55% — нет.

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Бывший президент и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко имеет 23% доверия и 74% недоверия. Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук — 19% и 66%, при этом 12% украинцев не знают его.

Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16% населения Украины, четверть не знают его и более половины — ему не доверяют.

— Лучший баланс доверия/недоверия имеют президент Зеленский (-15%) и глава парламента Разумков (-13%). У Кличко разница составляет -28%, Бойко — -31%, Гройсман — -32%, Шмыгаля — -38%. Наихудшие показатели у Вадима Рабиновича (-46%), Медведчука (-47%) и Порошенко (-51%), — говорится в сообщении Рейтинга.

Данный опрос проводился 16-20 декабря. В нем принимали участие 2 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование проводилось методом личного формализованного интервью — face-to-face. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Доверие к политикам

19% украинцев доверяют главе МОЗ Максиму Степанову, а 34% выразили недоверие.

В то же время доверие к министерству чувствует 33% населения, а 54% — не доверяют. Больше всего опрошенные полагаются на Всемирную организацию здравоохранения — уверенность в ней выразили 47%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг