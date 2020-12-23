Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 23 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 381 человека.
За сутки в городе от вируса умерли 30 человек, выздоровели 947 больных.
Всего в столице зафиксировано 103 663 случая Covid-19. За время пандемии в столице 1 779 человек умерли от вируса, 34 928 жителей столицы выздоровели.
Заболели:
- 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;
- 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет;
- 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 288, Деснянском -165 и Днепровском — 152.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.