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Софія Телішевська |

1 381 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 23 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 381 человека.

За сутки в городе от вируса умерли 30 человек, выздоровели 947 больных.

Всего в столице зафиксировано 103 663 случая Covid-19. За время пандемии в столице 1 779 человек умерли от вируса, 34 928 жителей столицы выздоровели.

Заболели:

  • 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;
  • 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет;
  • 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 288, Деснянском -165 и Днепровском — 152.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: СНБО

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