Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 23 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 381 человека.

За сутки в городе от вируса умерли 30 человек, выздоровели 947 больных.

Всего в столице зафиксировано 103 663 случая Covid-19. За время пандемии в столице 1 779 человек умерли от вируса, 34 928 жителей столицы выздоровели.

Заболели:

778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

40 девочек от 4 месяцев до 17 лет;

51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 288, Деснянском -165 и Днепровском — 152.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: