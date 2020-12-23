Погода на 23 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 23 декабря в Украине будет облачной и безветренной, в некоторых регионах ожидаются дожди с мокрым снегом.
На Востоке синоптики прогнозируют сухую и пасмурную погоду: днем до -4°, ночью местами до -10°.
На Западе почти во всех областях пройдут дожди, дневная температура будет самой теплой в Украине — до +7°, ночью — до -2°.
На Юге синоптики прогнозируют облачность, местами осадки: днем термометры покажут до +2°, ночью — до -3°.
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На Севере в течение целого дня будет падать мокрый снег: температура ночью до -9°, днем до +1°.
В Центре аналогичная ситуация, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -8°, днем до +2°.
В Киеве синоптики обещают настоящую новогоднюю погоду со снегом: днем температура воздуха прогреется до +1°, вечером столбик термометра опустится до -5°.
Погода в Карпатах на Новый год 2021
Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.
К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.
Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.