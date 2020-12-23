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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Ночные морозы и мокрый снег: погода в Украине на 23 декабря (КАРТА)

Погода 23 декабря в Украине будет облачной и безветренной, в некоторых регионах ожидаются дожди с мокрым снегом.

На Востоке синоптики прогнозируют сухую и пасмурную погоду: днем ​​до -4°, ночью местами до -10°.

На Западе почти во всех областях пройдут дожди, дневная температура будет самой теплой в Украине — до +7°, ночью — до -2°.

На Юге синоптики прогнозируют облачность, местами осадки: днем ​​термометры покажут до +2°, ночью — до -3°.

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На Севере в течение целого дня будет падать мокрый снег: температура ночью до -9°, днем ​​до +1°.

В Центре аналогичная ситуация, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -8°, днем ​​до +2°.

В Киеве синоптики обещают настоящую новогоднюю погоду со снегом: днем ​​температура воздуха прогреется до +1°, вечером столбик термометра опустится до -5°.

Погода на 23 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Карпатах на Новый год 2021

Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.

К сожалению, синоптики констатировали, что на снегопады и морозы можно не надеяться.

Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.

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