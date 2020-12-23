По состоянию на вечер 23 января в мире обнаружили 76 382 044 случаев коронавируса, в Украине — 989 642 инфицированных.

Суточный прирост в Украине — 10 136 новых случаев. Среди новых заболевших — 537 детей и 422 медработника.

Кроме того, за день вирус унес жизни 275 человек, выздоровели — 15 372 человека. В больницы страны госпитализировали 2 979 пациентов.

Худшая эпидситуация в Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Новые тесты на антиген помогли улучшить ситуацию с коронавирусом в Украине. Благодаря им удалось быстрее выявлять инфицированных людей.

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На заседании правительства, Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации.

Теперь такое нарушение влечет за собой штраф в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом штраф составит от 3 400 грн до 8 500 грн.

Между тем, австрийские ученые установили, что антитела, которые выработались у людей после переноса коронавируса, сохраняются в организме более девяти месяцев.

Смертность от Covid-19

По состоянию на 23 декабря Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса. Сейчас показатель составляет 387 человек на 1 млн населения.

В то же время в Польше количество больных 1 млн составляет 682, во Франции — 932, в Великобритании — 1 004.

В Германии за минувшие сутки зафиксировали рекордную смертность от коронавируса — умерли 962 человека. Это самый высокий суточный показатель. С начала пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 27 968 ​​больных.