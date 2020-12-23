По состоянию на 23 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 989 642 граждан страны.

Суточный прирост — 10 136 новых случаев. Среди новых больных — 537 детей и 422 медработника.

Кроме того, за день вирус унес жизни 275 человек, выздоровели — 15 372 человека. В больницы страны госпитализировали 2 979 пациентов.

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За все время пандемии в стране — 17 172 смерти от коронавируса, 615 660 граждан преодолели болезнь.

Статистика коронавируса в Украине

Согласно статистики коронавируса в Украине 22 декабря, в стране подтвердили 979 506 случаев болезни.

За сутки — 8 513 новых больных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.