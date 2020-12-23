За 2020 год команда Минцифры успела запустить Дію и Дію 2.0 — мобильное приложение и единый портал государственных услуг. Украина уже стала первым в мире государством, где можно воспользоваться только электронным паспортом, не показывая дополнительно бумажный или пластиковый оригинал.

Всего в приложении Дія уже доступны девять цифровых документов, а на портале — до 50 электронных услуг. Теперь можно быстро и удобно зарегистрировать бизнес, открыть ФЛП или ООО.

Несмотря на локдаун, карантин и изменение поведенческих привычек общества, Дія в течение года масштабувалася и с каждым обновлением все больше стирает границы бюрократии.

Эксклюзивно для Фактов ICTV руководитель проекта Дія Мстислав Баник рассказал о достижениях команды на пути к цифровой стране и перспективу реализации будущих проектов.

— Мы продолжаем придерживаться главного вектора, который еще год назад задал президент, государство должно быть сервисом. Сейчас каждая государственная организация имеет свой сайт с разной стилистикой и набором функций, поэтому очень часто человеку настолько же сложно со всем этим разобраться, как и постоять в живой очереди в некую структуру. Наша цель — сделать единый портал, который синхронизирует данные изо всех ведомств.

— Какие у вас планы на следующий год? С чем больше будет работать Дія?

— В этом году мы добавили в Дію все основные документы и надеемся, что в следующем году сможем сосредоточить свою работу над обменом данными. Это когда человеку не нужно в определенной структуре искать выписку, справку или другую бумажку, а достаточно просто показать документ, идентифицирующий личность.

А дальше благодаря информационному обмену между различными структурами будет известно: эта личность пенсионер, или студент, или ВПЛ.

— Почему вы сделали такой акцент на услугах для бизнеса?

— Да, мы сделали на этом акцент. Ключевые функции для ФЛП — это закрыть, открыть и изменить. И что касается ООО, то мы также упростили процедуру оформления до максимум 30 мин. Ранее для предпринимателей оформления ООО было вообще отдельным приключением.

Кроме того, мы продолжаем развивать налоговые услуги для бизнеса, а также продолжаем оказывать помощь ФЛП, которые постражады во время карантина. Сейчас их количество достигло 330 тыс. человек.

— А как насчет масштабирования услуги еМалятко?

— еМалятко — наиболее комплексная электронная услуга в мире. Она уже покрывает 745 населенных пунктов. Сейчас мама может самостоятельно в течение 40 минут зарегистрировать все необходимые документы, и в частности получить материальную помощь на ребенка.

Для этой услуги мы еще сделали такую вещь, как электронное медицинское заключение о рождении ребенка. Такая функция доступна в 358 родильных домах. Сейчас происходит подключение новых медучреждений — это долгая история, поскольку все лица должны быть верифицированы.

Топ-5 достижений приложения Дія

Первый в мире цифровой паспорт; Возможность распространения цифрового документа; Удобство оформления выплат ФЛПам; Услуги по открытию бизнеса в режиме онлайн; еМалятко, когда можно получить 10 услуг в одной.

— Наша цель к 2023 году оцифровать 100% государственных услуг.

— Что не удалось реализовать в этом году?

— Некоторые проекты, которые мы разрабатывали в этом году пришлось отложить, поскольку были более приоритетные задачи: Вдома и помощь ФЛП.

С масштабного, что мы не успели это сделать на портале Дія услугу для подачи абитуриентами документов для зачисления в высшие учебные заведения. Нет проектов, от которых мы отказались, есть те, что просто отсрочили.

Хотелось бы сделать больше. Я пришел из бизнеса, где нет проблем с финансированием или человеческим ресурсоом, потому привык, что все можно сделать за любой промежуток времени, лишь бы было задание. А в государстве это так не работает из-за обилия бюрократических составляющих. Хотя за время работы я понял, что не все из них являются лишними, отдельные процедуры позволяют держать все в порядке.

Как оформить помощь ФЛП в приложении Дия

Начиная с 14 декабря, украинские предприниматели могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь на фоне карантина и пандемии.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Пошаговую инструкцию, как оформить помощь для ФЛП на период карантина в Украине, можно найти на Фактах ICTV.

Конечный срок приема заявлений заканчивается 31 декабря 2020 года.

Фото: Mstyslav Banik