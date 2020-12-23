Украина не получала от Ирана документов финального отчета, на котором будет базироваться расследование катастрофы самолета МАУ.

Об этом в эфире Громадського радио заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

— Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют, — сказал Енин.

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Он добавил, что если техническое расследование не будет завершено в течение календарного года с момента катастрофы, иранская сторона должна обнародовать промежуточный отчет.

— Окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определение соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной, — отметил Енин.

Украинская сторона настаивает на объективном и беспристрастном расследовании дела.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. Украинский самолет вылетел из Тегерана, столицы Ирана, а через несколько минут упал. Спустя несколько дней власти Ирана признали, что самолет сбили военные, приняв его за вражеский объект.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.

В декабре предложение о выплате компенсаций семьям жертв, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ, правительство Ирана отозвало.

Однако позиция Украины заключается в том, что уровень выплат в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы, сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.