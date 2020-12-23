По состоянию на 23 декабря Украина находится на 30 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса. Сейчас показатель составляет 387 человек на 1 млн населения.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время глава Минздрава отметил, что в Польше количество больных 1 млн составляет 682, во Франции — 932, в Великобритании — 1 004.

— Это достижение, сделанное благодаря нашим медицинским работникам и ведущим специалистам, которые первыми создавали протокол лечения от коронавируса. Мы его постоянно обновляли, учитывая опыт лечения Covid-19 в нашей стране, — отметил министр.

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Коронавирус в Украине

23 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 10 136 человек. Общее количество инфицированных составляет 989 642. За все время пандемии в Украине зафиксировали 17 172 смерти от коронавируса.

За минувшие сутки умерли еще 275 человек. Вместе с тем, 615 660 украинцев победили болезнь.