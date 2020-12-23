Русский борщ — реакция сети на слова инспектора Мишлен

Инспекторы международного путеводителя ресторанами Гид Мишлен назвали борщ частью русской кухни.

С 2021 года гид начнет выдавать в России свой путеводитель. Эксперты отмечают: овощи и ароматные травы, которые оказывают оживленных, неповторимых вкусов любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник.

Гид Мишлен выложил на своей странице в Facebook видео, под которым пользователи начали оставлять гневные комментарии.

Многие пользователи стали на защиту украинского борща, указывая на то, что это традиционное украинское блюдо, а не русский.











Украинцы возмутились “российским” борщом от Мишлен — гид ответил / 3 фотографии

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23 декабря посольство Украины во Франции поговорило с Мишлен и получило извинения.

Конструктивно поговорили з @Michelin щодо ????????#borscht в ресторанах Москви. Отримали вибачення за “гастро-необачність з небажаним політичним присмаком”. Тепер “на кулінарній сцені в Росії пропонують борщ у різних формах та варіаціях”.Працюємо над запуском гастрогіду #Michelin #Kyiv — UA Embassy in France (@UKRinFRA) December 23, 2020

Сразу после этого под видео появился комментарий Гида Мишлен.

— Путеводитель Мишлен не претендует на авторитет относительно происхождения кулинарных деликатесов. В Москве борщ во всех его формах, где бы он ни был, все равно любят гурманы, он считается фирменным блюдом во многих ресторанах.

После того, как Украина начала внесение борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия в России отметили, что такие действия являются новым поводом для международного скандала.

В случае, если блюдо признают объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — это станет точкой в ​​спорах о том, кто придумал рецепт.