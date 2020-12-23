Электронные журналы и дневники – Шкарлет объявил о начале тестирования

В Украине стартовала исследовательская эксплуатация электронных журналов и дневников для школ. Теперь проверить оценки и домашние задания можно будет с телефона. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет во время рабочей поездки в Полтаву.

Доступ к электронным журналам и дневникам будет происходить с помощью платформы E-Journal.

Сейчас протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к данным об учениках, расписанию уроков, спискам посещения, домашним заданиям.

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Всю информацию будут заполнять учителя. Родители и ученики смогут получить к ней доступ с помощью логина и пароля.

Разработчики позаботились о том, чтобы все данные были тщательно защищены, а доступ к ним имели ответственные работники.

– Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Использование электронных журналов и дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов, – отметил Сергей Шкарлет.

Всеукраинская школа онлайн

11 декабря в Украине официально заработала Всеукраинская школа онлайн. Это комплексный сборник для учеников 5-11 классов, который позволяет проходить учебную программу дистанционно.

По состоянию на 11 декабря платформа насчитывала 18 школьных предметов и 200 уроков. В ближайшее время эту цифру увеличат до 800 уроков.

Кроме видеоуроков, платформа предлагает тесты и материалы для самоподготовки (домашних заданий). Пользоваться ВШО педагоги смогут уже в январе 2021 года.

Фото: Минобразования