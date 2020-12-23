В херсонских степях продолжаются масштабные тренировки сразу нескольких подразделений Командования объединенных сил ВСУ. Это новая военная структура, которая появилась в армии только в этом году.

Его создали по образцу армии НАТО. Проще говоря — если на Украину нападут, то длинной цепи согласований быть не должно. Здесь пытаются избавиться от советского наследия — длительной бюрократии.

У них на сборы всего несколько минут. Их называют “всегда первые”. Кажется, десантно-штурмовые войска могут все. Пробежать 30 км в полном снаряжении, прыгнуть с многометровой высоты.

Современная война — это преимущественно тактика малых групп. За каждой командой, человеческая жизнь. Врага на поражение, собратьев на выживание.

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Все эти учения Командования объединенных сил — совсем не зря. Потому что полторы сотни километров отсюда, и вот она, болезненная рана на карте Украины. Аннексированный Крым, его хорошо видно из пункта наблюдения.

Сейчас на оккупированной территории стоит 810-ая российская бригада морской пехоты. Ротация каждые два месяца, обучение каждую неделю.

Украинские вооруженные силы гав также не ловят. На линии разграничения продолжается своеобразный батл исследований.

То, что с земли кажется хорошо замаскированным, с высоты как на ладони. Операторы тренируются запускать беспилотники.

Задачи не надуманные. Ведь Украина уже проходила, когда российский спецназ высадился не только в Крыму, но и в Херсонской области.

Зеленые человечки тогда заняли газораспределительную станцию ​​Черноморнефтегаза. Лариса Шаймарданова первой тогда подошла к спецназовцам.

На этой неделе прошло ровно 6 лет с тех пор, как после 9 месяцев оккупации русские отступили со Стрелкового. С тех пор начался туристический бум. Открылся даже термальный курорт.

Богдан — один из тех, кто в 2014-м вышел из полуострова. Море пришлось поменять на сушу. Службу гидроакустики на подводной лодке “Запорожье” — на работу связиста. К нему иногда доходят слухи, что же случилось с теми, кто предал присяге.

Россия наращивает свое присутствие в Крыму. За несколько последних лет она увеличила свой контингент почти в три раза, там сейчас до 50 тыс. солдатов.

Армейцы ситуацию на границе с Крымом сейчас называют игрой на нервах. Но она в любой момент может превратиться в настоящую войну. Потому что Украина уже знает, к чему приводят таврийские игры Путина. Поэтому боевая готовность ВСУ лишним никогда не будет.

Масштабные антитеррористические учения

16 октября в Киеве прошли масштабные антитеррористические учения в Киеве. Учения проходили в Печерском и Деснянском районах, сообщили в Службе безопасности Украины.

В тренировках принимали участие подразделения полиции, Нацгвардии, ДСНС и органы государственной власти.