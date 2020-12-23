Киев засыпало снегом — видео

Киев, 23 декабря начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы, а средняя температура держится на уровне -1 градус.

Жители столицы делятся фото и видео с заснеженными улицами и снегопадами.

Читайте: В Киеве будет снежить в течение трех дней

Снегопад оказался довольно интенсивным, как и предупреждали синоптики, поэтому на дорогах столицы образовались 9-балльные пробки и движение авто значительно усложнилось.

В КГГА рассказали, что коммунальщики активно будут работать над устранением проблем из-за осадков.

Снег на Новый год

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Украины не будет снега на Новый год. Хотя после 20 декабря будет наблюдаться незначительное похолодание, потом снова будет тепло.

Перед Новым годом в Украине могут пройти сильные дожди. Подробный прогноз погоды в Украине на Новый год смотрите в материале Фактов ICTV.