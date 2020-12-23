PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Пробки 9 баллов: Киев засыпает снегом

Киев, 23 декабря начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах столицы, а средняя температура держится на уровне -1 градус.

Жители столицы делятся фото и видео с заснеженными улицами и снегопадами.

ЧитайтеВ Киеве будет снежить в течение трех дней

Снегопад оказался довольно интенсивным, как и предупреждали синоптики, поэтому на дорогах столицы образовались 9-балльные пробки и движение авто значительно усложнилось.

Киев засыпало снегом — видео

В КГГА рассказали, что коммунальщики активно будут работать над устранением проблем из-за осадков.

Снег на Новый год

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Украины не будет снега на Новый год. Хотя после 20 декабря будет наблюдаться незначительное похолодание, потом снова будет тепло.

Перед Новым годом в Украине могут пройти сильные дожди. Подробный прогноз погоды в Украине на Новый год смотрите в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка