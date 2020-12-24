Коронавирус в Украине 24 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

11 490 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2721 человек;

летальных случаев — 223;

выздоровели — 15775 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 66 358 (в том числе методом ПЦР — 42132, методом ИФА — 24226).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 001 132 лица;

выздоровели — 631 435 человек;

летальных исходов — 17 395;

проведения ПЦР-тестов — 5 390 952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 105 040 случаев (+1 381);

Винницкая область — 21 490 случаев (+114);

Волынская область — 31 917 случаев (+352);

Днепропетровская область — 55174 случая (+478);

Донецкая область — 33 738 случаев (+342);

Житомирская область — 37 468 случаев (+165);

Закарпатская область — 27 543 случая (+88);

Запорожская область — 50 115 случаев (+887);

Ивано-Франковская область — 42 482 случая (+210);

Киевская область — 55 497 случаев (+809);

Кировоградская область — 8 090 случаев (+88);

Луганская область — 9 443 случая (+187);

Львовская область — 58 372 случая (+505);

Николаевская область — 28 351 случай (+491);

Одесская область — 66 971 случай (+792);

Полтавская область — 33 509 случаев (+439);

Ровенская область — 39 634 случая (+331);

Сумская область — 38 923 случая (+180);

Тернопольская область — 32 972 случая (+159);

Харьковская область — 66 788 случаев (+591);

Херсонская область — 16 408 случаев (+189);

Хмельницкая область — 37 600 случаев (+302);

Черкасская область — 36 418 случаев (+525);

Черновицкая область — 38 914 случаев (+166);

Черниговская область — 28 275 случаев (+365).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.