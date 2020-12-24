Коронавирус в Украине 24 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

11 490 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2721 человек;
- летальных случаев — 223;
- выздоровели — 15775 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 66 358 (в том числе методом ПЦР — 42132, методом ИФА — 24226).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 001 132 лица;
- выздоровели — 631 435 человек;
- летальных исходов — 17 395;
- проведения ПЦР-тестов — 5 390 952.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 105 040 случаев (+1 381);
- Винницкая область — 21 490 случаев (+114);
- Волынская область — 31 917 случаев (+352);
- Днепропетровская область — 55174 случая (+478);
- Донецкая область — 33 738 случаев (+342);
- Житомирская область — 37 468 случаев (+165);
- Закарпатская область — 27 543 случая (+88);
- Запорожская область — 50 115 случаев (+887);
- Ивано-Франковская область — 42 482 случая (+210);
- Киевская область — 55 497 случаев (+809);
- Кировоградская область — 8 090 случаев (+88);
- Луганская область — 9 443 случая (+187);
- Львовская область — 58 372 случая (+505);
- Николаевская область — 28 351 случай (+491);
- Одесская область — 66 971 случай (+792);
- Полтавская область — 33 509 случаев (+439);
- Ровенская область — 39 634 случая (+331);
- Сумская область — 38 923 случая (+180);
- Тернопольская область — 32 972 случая (+159);
- Харьковская область — 66 788 случаев (+591);
- Херсонская область — 16 408 случаев (+189);
- Хмельницкая область — 37 600 случаев (+302);
- Черкасская область — 36 418 случаев (+525);
- Черновицкая область — 38 914 случаев (+166);
- Черниговская область — 28 275 случаев (+365).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.