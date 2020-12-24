Коронавирус в Украине 24 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Больше миллиона украинцев от начала пандемии заразились Covid-19

11 490 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2721 человек;
  • летальных случаев — 223;
  • выздоровели — 15775 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 66 358 (в том числе методом ПЦР — 42132, методом ИФА — 24226).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 001 132 лица;
  • выздоровели — 631 435 человек;
  • летальных исходов — 17 395;
  • проведения ПЦР-тестов — 5 390 952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 105 040 случаев (+1 381);
  • Винницкая область — 21 490 случаев (+114);
  • Волынская область — 31 917 случаев (+352);
  • Днепропетровская область — 55174 случая (+478);
  • Донецкая область — 33 738 случаев (+342);
  • Житомирская область — 37 468 случаев (+165);
  • Закарпатская область — 27 543 случая (+88);
  • Запорожская область — 50 115 случаев (+887);
  • Ивано-Франковская область — 42 482 случая (+210);
  • Киевская область — 55 497 случаев (+809);
  • Кировоградская область — 8 090 случаев (+88);
  • Луганская область — 9 443 случая (+187);
  • Львовская область — 58 372 случая (+505);
  • Николаевская область — 28 351 случай (+491);
  • Одесская область — 66 971 случай (+792);
  • Полтавская область — 33 509 случаев (+439);
  • Ровенская область — 39 634 случая (+331);
  • Сумская область — 38 923 случая (+180);
  • Тернопольская область — 32 972 случая (+159);
  • Харьковская область — 66 788 случаев (+591);
  • Херсонская область — 16 408 случаев (+189);
  • Хмельницкая область — 37 600 случаев (+302);
  • Черкасская область — 36 418 случаев (+525);
  • Черновицкая область — 38 914 случаев (+166);
  • Черниговская область — 28 275 случаев (+365).

Коронавирус в Украине 24 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Источник: Минздрав

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