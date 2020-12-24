PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Гривна продолжает падать: курс валют в Украине на 24 декабря

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране на 24 декабря. 

Регулятор установил курс доллара на уровне 28,45 грн/$, что на 20 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем. 

Курс евро за последний день вырос на 4 копейки — 34,61 грн/€.

Читайте: В начале 2021 года ВВП Украины из-за пандемии упадет на 3%

Курс валют в Украине от НБУ на 24.12:

  • $ 1 — 28,4551 грн;
  • € 1 — 34,6156 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6889 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7814 грн.

Курс валют НБУ на 24 декабря 2020 в Украине

Новый год и Рождество — график работы банков

На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирована.

Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.

В частности, 25 и 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка