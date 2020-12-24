Курс валют НБУ на 24 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в стране на 24 декабря.
Регулятор установил курс доллара на уровне 28,45 грн/$, что на 20 копеек больше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.
Курс евро за последний день вырос на 4 копейки — 34,61 грн/€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 24.12:
- $ 1 — 28,4551 грн;
- € 1 — 34,6156 грн;
- 1 польский злотый — 7,6889 грн;
- 10 российских рублей — 3,7814 грн.
Новый год и Рождество — график работы банков
На период праздничных дней график работы банков в Украине будет несколько скорректирована.
Факты ICTV вместе с Национальным банком опубликовали регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.
В частности, 25 и 31 декабря — выходные дни для всех украинских банков.