Католическое рождество: история и традиции

Рождество — светлое чудо рождения Иисуса Христа в Вифлееме — едва ли не единственный праздник, который отмечают все крупнейшие христианские общины. В ночь с 24 на 25 декабря праздновать Рождество Христово будут прихожане Римо-католической церкви.

Праздничные богослужения и обряды продолжаются всю ночь, чтобы все верующие успели насладиться благословением, волшебством и духовностью этого праздника. Про то, чем отличается католическое Рождество от православного, мы писали ранее.

Факты ICTV готовы рассказать вам историю католического Рождества, а также про традиции его празднования в теплом семейном кругу.

История праздника

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в иудейском городе Вифлееме, в семье Иосифа и Марии, которые прибыли туда для переписи населения. Семья ночевала в пещере, которую использовали как стойло для скота, ведь на маленького мессию охотился жестокий царь Ирод.

Ирод узнал о рождении Сына Божьего и приказал своим охранникам убить всех новорожденных в ту ночь, только чудом, скрываясь, малыша удалось спасти.

Читайте: Приметы на Католическое Рождество

Как только Иисус Христос родился, в небе взошла яркая Вифлеемская звезда, которая привела в грот трех мудрецов, пришедших с самого Востока.

К сожалению, в Священном писании нет информации про точное время и дату рождения Христа. По этой причине некоторые христианские течения вообще отказываются от этого праздника — как по григорианскому, так и по юлианскому календарю.

Дату установили приблизительную, по хронографическим спискам и переписям. Сначала Рождество объединяли с Богоявлениям, то есть крещением Иисуса Христа в речке Иордан. Потом Западная церковь разделила эти праздники, а 25 декабря выбрали потому, что именно эта дата вспоминается в Хронографе 354 года Дионисием Филокалом. Решение праздновать Рождество именно так было принято на Третьем Всемирном церковном соборе в 431 году.

Традиции праздника

Католическое Рождество — самый важный праздник для римо-католиков, его почитают даже больше, чем Пасху. В этот день происходят три обязательных торжественных богослужения:

месса в полночь, которая символизирует единство Отца и Сына;

богослужение на рассвете, в честь рождения Христа из утробы Девы Марии;

третье богослужение происходит днем и символизирует то, как рождение Сына Божьего проникает в сердца людей.

Перед этим праздником обязательно нужно помириться с врагами, отдать долги и садиться за стол с чистыми помыслами. Именно поэтому католики начинают готовиться за месяц до этой даты — исповедями, днями покаяния, причастиями. Такая подготовка называется Адвент.

Читайте: Какие подарки принято дарить на католическое Рождество

Рождество Христово традиционно отмечают в кругу семьи, украшают дома композициями, где есть ясли, фигурки Девы Марии и новорожденного Иисуса.

24 декабря — Сочельник — тоже важная часть Рождества, на него обязательно готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

Одна из главных традиций — разделение за столом облатки — специального рождественского пресного хлеба, который перед этим обязательно освящается. Это символизирует любовь, милосердие и готовность делиться с ближним.

Обряд происходит перед началом святой вечери, после прочтения отрывка из Евангелия.

Читайте: Что приготовить на католическое Рождество

Часто под скатерть или между тарелками кладут маленькие жгутики из сена, напоминающие о вифлеемских яслях, в которых родился Иисус Христос.

Интересная традиция католического Рождества — обычай оставлять за столом одно пустое место и набор столовых приборов, чтобы угостить человека, который случайно может зайти в гости.

Все же главное условие празднования Рождества — это чистые помыслы, чистая душа, искренность и близкие люди рядом.