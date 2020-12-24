PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Кого в Украине вакцинируют от Covid-19 первыми — 9 приоритетных групп

Минздрав назвал девять приоритетных групп граждан, которых в Украине будут вакцинировать от коронавируса первыми.

Об этом во время брифинга 24 декабря сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Кто в приоритете:

  • медицинские работники, в том числе лица, принимающие непосредственное участие в мерах по противодействию пандемии;
  • военнослужащие, в том числе ВСУ, Нацгвардия, бойцы, участвующие в ООС;
  • работники социальной сферы;
  • лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, работники таких учреждений;
  • пожилые люди, 60 лет и старше, в том числе и люди с сопутствующими заболеваниями из этой группы;
  • работники критически важных структур государственной безопасности — ГСЧС, Нацполиция, СБУ, МВД;
  • учителя и работники сферы образования;
  • лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска (заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, хронические заболевания нервной, мочевыделительной систем, онкологии)
  • люди, которые находятся в местах лишения свободы, СИЗО и работники этих учреждений.

Читайте: 4 этапа вакцинации: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

— В рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованными к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск развития коронавируса в более тяжелых формах у них больше, — отметил Максим Степанов.

Вакцинация от коронавируса

Во время брифинга 24 декабря Максим Степанов также сообщил, что Украина будет просить в рамках COVAX вдвое больше вакцин от коронавируса.

Речь идет о 16 млн доз вместо 8 млн.

Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка