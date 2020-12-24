Минздрав назвал девять приоритетных групп граждан, которых в Украине будут вакцинировать от коронавируса первыми.

Об этом во время брифинга 24 декабря сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Кто в приоритете:

медицинские работники, в том числе лица, принимающие непосредственное участие в мерах по противодействию пандемии;

военнослужащие, в том числе ВСУ, Нацгвардия, бойцы, участвующие в ООС;

работники социальной сферы;

лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, работники таких учреждений;

пожилые люди, 60 лет и старше, в том числе и люди с сопутствующими заболеваниями из этой группы;

работники критически важных структур государственной безопасности — ГСЧС, Нацполиция, СБУ, МВД;

учителя и работники сферы образования;

лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска (заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, хронические заболевания нервной, мочевыделительной систем, онкологии)

люди, которые находятся в местах лишения свободы, СИЗО и работники этих учреждений.

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— В рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованными к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск развития коронавируса в более тяжелых формах у них больше, — отметил Максим Степанов.

Вакцинация от коронавируса

Во время брифинга 24 декабря Максим Степанов также сообщил, что Украина будет просить в рамках COVAX вдвое больше вакцин от коронавируса.

Речь идет о 16 млн доз вместо 8 млн.

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